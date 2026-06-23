证监会推行衍生工具投资者识别码制度 期货期权须交身份资料 料2028年次季生效

证监会今日就建议投资者识别码制度扩展至港交所买卖衍生产品市场，发表咨询总结。证监会指，计划推行有关建议，目标是在2028年第二季实施，惟须视乎系统测试及市场演练完成的情况而定。

股票交易识别码制度2023年已生效

证监会表示，是次咨询的回应者普遍支持有关建议，认为其符合国际惯例，能提升证监会的监察效能，并有助加强投资者保障。有关举措是继2023年3月起相类似的投资者识别码制度成功应用于证券市场（HKIDR-S）后推出。

券商须提交客户姓名及身份资料

香港衍生工具市场投资者识别码制度（HKIDR-DM）将适用于透过期交所交易系统，执行期货合约、期权合约及股票期权的自动对盘交易指令。该制度将采用与HKIDR-S相若的运作模式，要求提供经纪服务或进行自营买卖的持牌法团及注册机构，向中央数据资料库提交客户姓名及身份资料。

证监会：提升市场诚信及投资者保障

证监会市场监察部执行董事梁仲贤表示，扩展投资者识别码制度，彰显其提升市场诚信及保障投资者的坚定承诺。他称，透过强化及时且有效的监察能力，HKIDR-DM将有助强化香港衍生产品市场的长远韧性及可持续发展，并进一步巩固其作为信誉卓著的国际金融中心的地位。

证监会为协助业界作好准备及推动投资者教育，已设立专设的HKIDR-DM网页。证监会指，将于未来数月发出进一步指引摘要及常见问题，以便利市场参与者采纳该制度，并加深理解。