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内地自驾股Momenta据报最快下周招股 估值达700亿 平治及博裕等或任基投

股市
更新时间：17:22 2026-06-23 HKT
发布时间：17:22 2026-06-23 HKT

内地自动驾驶公司Momenta据报计划最快下周一启动香港首次公开招股（IPO）。路透社引述消息指，Momenta已取得证监会及港交所批准，今次上市或集资约9亿美元（约70亿港元），估值约90亿美元（约700亿港元）。

报道指，Momenta计划于7月3日定价，并于7月8日在港交所挂牌。不过，相关时间表仍属暂定，或会因市场情况而有所变动。

Momenta正争取于本周敲定基石投资者名单，潜在基石包括现有投资者平治（Mercedes-Benz）、内地私募股权公司博裕资本，以及橡树资本（Oaktree Capital Management）。

去年亏损扩大至35亿人民币

Momenta主要提供高级驾驶辅助系统（ADAS）功能，类似Tesla自动驾驶技术，可在司机监督下应对城市交通。公司早前曾考虑赴美上市，其后转向香港，并已于今年秘密递交港股上市申请。

招股文件显示，Momenta过去三个财政年度均录得亏损，亏损额由两年前的26亿元人民币，扩大至2025年的35亿元人民币。

获多间车企及腾讯投资

Momenta由前微软研究院员工曹旭东于2016年创立，并由其担任行政总裁。公司股东阵容包括丰田、平治、上汽、通用汽车、博世、淡马锡、马云旗下云锋基金，以及腾讯（700）等。

公司近年亦积极拓展海外市场，并于德国斯图加特设有研究中心。Momenta去年表示，将于2026年与Uber在德国测试L4级自动驾驶车辆；其高级驾驶辅助系统目前亦已应用于丰田、平治及奥迪等品牌在中国市场的车款。

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