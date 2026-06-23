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Endowus扩展香港办公室 面积倍增 今年咨询资产规模增2.5倍

股市
更新时间：16:53 2026-06-23 HKT
发布时间：16:53 2026-06-23 HKT

独立财富顾问及投资平台Endowus智安投宣布，将香港办公室搬迁至中环华懋大厦一个全层单位，办公空间扩大一倍，面积达4,290平方呎，以应对在港业务快速增长。该平台表示，去年香港客户数目增加一倍，资产管理规模增加两倍，另类投资资产规模增加五倍；年初至今咨询资产规模增长40%，较去年同期亦增加2.5倍。

Endowus表示，扩充后的办公室设有专属活动场地、多间供客户进行保密会谈的私人会议室等，将定期在新办公室举办投资工作坊、市场展望分享会及投资教育活动，将由Endowus的投资及顾问团队，以及与公司合作的逾100家全球基金管理机构共同主办。

CEO：对本港成全球财富管理中心有信心

Endowus智安投联合创办人兼首席执行官万振邦表示，香港位处亚洲财富创造、跨境资金流动及金融创新的核心，是次扩充办公室展现公司对香港作为全球财富管理中心的信心。

Endowus智安投董事总经理兼香港业务主管袁淇欣指出，香港投资者面对比以往更多的选择，但更多选择不一定带来更理想的长期成果，公司角色是协助客户化繁为简。

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