中金料AI市场有局部压力 未达全面泡沫 上调标指目标价至逾7800点

在人工智能（AI）浪潮下，中金首席海外与港股策略分析师刘刚表示，现时市场上有局部压力，但未达到全面的泡沫，且指出超越能力和需求范围才是泡沫，而非加快投资。他解释，当一家公司的营运现金流降速，无法支持投资计划，便是供过于求；而超越能力范围是指公司需要对外融资，在利率高的环境下，仍不断地进行投资。该行上调标指目标价至7800至8000点，并认为结构上科技或继续占优。

用两个数据评估AI泡沫

他建议，投资者以自由现金流和渗透率来评估AI会否演变成泡沫。部份美国科技巨头的自由现金流为负值，但中国企业的情况较好，因为获中国政府的投资较多。根据历来A股表现，如果自由现金流低于营收约10%，或会令投资增速减慢，故接下来每个A股和美股的业绩期都是市场关注点。

渗透率方面，可以让市场理解整体AI发展的空间，但现时难以比较渗透率，因为要视乎AI渗透至企业端的情况，以及真正投资在词元（token）的客户。现时中国AI渗透率约16%至19%，而历史上，国内新兴产业超额收益「主升浪」通常在渗透率约20%至25%接近见顶。

中美市场均现「K型分化」

中国和美国市场都有「K型分化」的迹象，他指出，如果要修复该情况，美国和中国主要分别视乎利率和外需。现时国际油价已回落至每桶70美元水平，中金认为美国5月CPI增4.2%，已是年内高位。如果按照现时油价持续至年底推算，该行预计今年底美国CPI约2.6%、2.7%，故没有必要大举持续加息， 故个人的看法较市场乐观。

恒指下半年料持平震荡

香港股市方面，他认为恒指下半年的走势将会持平震荡，维持恒指中枢26000点。若美债利率回落，恒指有望进一步向上，但上行空间不多，因为企业盈利空间少。从「K型分化」来看，大模型、硬件股或仍可享受AI趋势，而偏向于消费上的政策刺激，以及互联网巨头在AI投资上发力，有机会令恒生科技指数好转。