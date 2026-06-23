韩股收市急泻一成 海力士及三星挫逾12% 外资大举沽货 策略师：美光业绩是真正考验

韩国综合指数（KOSPI）今日大跌9.99%，以全日最低位8203点收市；其中焦点股SK海力士（韩：000660）股价收市跌12.5%、三星电子（005930）跌12.3%。韩国交易所亦曾暂停交易20分钟，启动了今年以来日益频繁的市场保障措施。截至中午，外国投资者更已抛售了超过4万亿韩元股票，散户投资者则持续增持。

市场出现多项过热讯号

据彭博报道，韩股早前恢复升势及突破9000点关口，投资者似乎已将目光从伊朗战争带来的不确定性中转移开来，但在美股SpaceX（SPCX）股价下跌之际，市场对高增长科技股的情绪开始动摇。首尔韩亚证券策略师Lee Jae Mahn更直指，市场已出现多项过热讯号，最明显是SK海力士估值已高于三星电子，又指韩国综合指数未来若要进一步上涨，三星股价涨幅必须超越SK海力士，因为市场预估三星第二季盈利超过SK海力士。

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Pepperstone Group策略师Dilin Wu则表示，美光科技（MU）本周业绩才是真正的考验，若交出强劲的业绩，将直接预示出三星和SK海力士的前景，亦即「硬件业务是否还有增长动力」。

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杠杆型ETF放大价格波动

另一方面，韩国综合指数最新的下跌，亦凸显了该指数日益加剧的波动性，原因包括与晶片制造商挂钩的杠杆型交易所交易基金（ETF）放大了价格波动，甚至令韩国最高金融监管机构对允许此类高风险产品上市表示后悔。

南韩金融监督院院长Lee Chan-jin周一在记者会上表示，官员们正在考虑采取稳定措施，以限制追踪三星电子和SK海力士的ETF价格剧烈波动可能带来的影响。

首尔Eugene Asset Management首席投资官Ha SeokKeun表示，「此次抛售似乎主要是由于近期大幅上涨后获利回吐所致，因为市场已经明显超买」。他又提到，散户杠杆率和融资余额上升可能加剧了跌势，使市场对负面因素更加敏感。

