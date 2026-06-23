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美光与Anthropic签合作协议 供应记忆体兼参与融资 股价升近7%

股市
更新时间：13:39 2026-06-23 HKT
发布时间：13:39 2026-06-23 HKT

美国记忆体与储存晶片大厂美光科技周一（22日）表示，与AI开发商Anthropic签署战略协议，涵盖人工智慧记忆体与储存架构设计、记忆体与储存供应安排、内部导入Claude，以及参与Anthropic最新一轮融资。消息令美光科技（MU）周一股价升6.8%，收报1,211.38美元。

美光内部已部署Claude模型

据外媒报道，美光将与Anthropic合作，针对记忆体与储存系统在AI工作负载下的效能表现，以及与整体基础设施堆叠之间的互动方式进行分析 。同时，美光亦表示已在内部部署Claude模型，范围包括工程、制造及企业机能等领域的编码及代理式AI应用，并预期未来会进一步扩大部署规模。

不过，供应协议内容及美光参与Anthropic的H轮融资相关财务细节，则未有对外公开。 早前Anthropic于6月1日表示已保密赴美提交IPO，此前公司在H轮融资中筹得650亿美元，估值达9,650亿美元。

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