安克创新今起招股 入场费逾万元 H股较A股折让逾两成

智能硬件品牌安克创新（668）今日（23日）起至26日招股，计划发行4,663.28万股H股，一成于香港公开发售，最高发售价为99.32元，集资最多约46.3亿元，每手100股，入场费10,032.16元，预期7月2日挂牌，中金公司、高盛及摩根大通为联席保荐人。

安克创新A股（深：300866）今早曾报113.61元人民币，相当于131.46港元。若以H股最高发售价99.32元计，H股较A股理论折让约24.5%。

全球移动充电产品收入第一

公司主要从事全球智能硬件科技行业消费电子产品的设计与开发，产品覆盖智能充电储能、智能家居及智能影音三大产品线，包括移动充电、消费级储能、智能安防、智能清洁、打印、智能音频及智能投影等。

据弗若斯特沙利文资料，按2020年至2024年收入计，安克创新在移动充电产品领域位居全球第二，亦是全球最大独立移动充电品牌；至2025年，按收入计，公司已升至全球移动充电产品领域第一，市场份额达4.8%。

去年盈利逾25亿 按年增20%

公司产品已销售至全球180多个国家及地区，并在北美及欧洲等核心市场取得稳固地位，同时于新兴市场实现高速增长。截至2025年底，安克创新全球累计用户超过2亿。

业绩方面，安克创新去年收入305.1亿元人民币，按年升23.5%；公司股东应占溢利25.5亿元，按年升20.4%。

近3亿美元基石护航

安克创新是次招股引入多名基石投资者，包括施罗德、Aspex、信安资金管理、Greenwoods、HACF、UBS AM Singapore、国海富兰克林、Jane Street、泰康人寿、WT Asset Management及惠理，合共投资金额近3亿美元。

所得款项净额约20%将用于推动产品迭代及创新、拓宽产品种类；约20%用于研发与人才引进；约15%用于提升品牌影响力及深化客户忠诚度；约20%用于强化直接面向消费者的全球市场策略；约20%用于升级供应链管理体系；约5%用作营运资金及一般公司用途。

酷哇科技拟申港上市

另《华尔街日报》引述消息指，软银有份投资的酷哇科技拟未来2至3个月内提交香港上市申请，在最新一轮融资筹集超过6亿美元后，估值超过30亿美元，而华泰证券和德意志银行参与其上市项目。于2015年成立的酷哇科技产品包括轮足式机械人、四足作业机械人、自动驾驶小巴等。