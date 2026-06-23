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易方达两只强积金ETF今挂牌 盼长期养老金资金进场 华健未来大幅「潜水」

股市
更新时间：11:16 2026-06-23 HKT
发布时间：11:16 2026-06-23 HKT

易方达（香港）富时MPF中国A股ETF（3509）和富时MPF香港股票ETF（3579）今日挂牌。易方达资产管理首席市场官石峰表示，现时机构投资者对该两个产品感到期待，因为易方达富时MPF香港股票ETF涵盖逾300只成份股，适合机构投资者长期配置，期待有长期养老金资金会逐步进场。至于易方达富时MPF中国A股ETF，为市场上唯一追踪强积金中国A股指数，较市场长期配置A股的资金关注该产品。

提供最低成本配置选择

以上两个指数为被动指数，分别跟踪富时强积金香港指数和富时强积金中国A股指数。他表示，公司响应强积金市场低费率的号召，推出以上产品，为机构投资者提供最低成本配置的选择；若果散户想追求长期、低成本的配置港股和A股，亦可考虑这两个产品。

称内地和香港股市有吸引力

近期美日韩股市造好，内地和港股市场则较为疲弱。他指出，不同投资者对美国和韩国市场长期表现有不同看法，但从估值方面来看，内地和香港股市有吸引力，因而现时推出产品是好时机。易方达作为中国最大的公募资金，在A股及港股配置方面都是长期看好，短期波动一定有周期，很难去避免。

星源材质公开发售超购1562倍

同日有两只新股挂牌，锂离子电池隔膜制造商星源材质（6067）较上市价8.98元高开38.4%，暂报11.94元，升近33%，一手500股账面赚1,480元。该股香港发售超购1,562.2倍，一手中签率0.1%，认购乙组的3000手便可中1至2手，「顶头槌飞」，派7至8手，另国际发售超购13.3倍。

华健未来「潜水」四成

「B仔股」华健未来（6132）开市后曾高见82元后「潜水」，暂报48.5元，较上市价81.8元，跌约四成，一手100股蚀3,330元。该股香港发售接获逾17.3万申请，超购2,006.6倍，一手中签率2%，有692张「顶头槌飞」，每张中1至2手，另国际发售超购6倍。
 

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