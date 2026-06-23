Google连环失AI人才 诺奖科学家跳槽Anthropic 股价急泻半成

Google母企Alphabet旗下Google DeepMind副总裁江珀（John Jumper）在社交平台X上宣布离职，并加入竞争对手Anthropic，进一步加剧两家公司、以至OpenAI和SpaceX等对手的竞争压力。消息更令Google（GOOGL）股周一股价跌5%，收报349.68美元。

沙泽尔跳槽OpenAI

值得留意的是，Google另一位资深研究员沙泽尔（Noam Shazeer）在上周四（18日）也宣布离职及跳槽OpenAI。沙泽尔曾参与撰写开创性AI论文《All you need is attention》，助长AI热潮。

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江珀任职近9年后离开

据外媒报道，江珀是Google AI程式码开发团队的关键成员，早前在X平台上表示，「在将近9年后，我决定离开Google DeepMind，加入Anthropic。」其后Google DeepMind发言人在一项声明中已证实江珀离职，并感谢其对DeepMind在推动科学与AI发展贡献，Anthropic也确认江珀将加入。

在2024年，江珀与Google DeepMind行政总裁Demis Hassabis共同获颁诺贝尔化学奖，以表扬共同开发AI技术AlphaFold，这项技术已预测超过2亿种蛋白质结构，大幅缩短生物学与医学研究所需时间。

另据前员工透露，Google在向企业推销AI编码工具方面始终难以打开市场。DeepMind员工及高层近几个月来也陆续表达忧虑，认为公司对于企业客户在AI编码工具上的需求，至今仍缺乏明确解决方案，而这类产品正是Anthropic与OpenAI目前的发展重点，也是近几个月来拉抬这两家公司市场声势与知名度的核心动力。