港股喘定 但反弹之路崎岖难行｜古天后

6月23日，大致天晴，日间天气酷热。美股周一假期后个别发展，国际油价持续回落利好市场气氛。道指轻微低开9点后，掉头抽高最多323点，高见51887，最终升幅放缓；标指及纳指则偏软，美市收市，道指报51712，升148点或0.29%；标指跌27点或0.37%，报7472；纳指跌351点或1.32%，报26166。

SpaceX股价连跌3个交易日，昨日急跌16.4%，市值单日蒸发4,000亿美元；公司上市后无几耐就发债。其他重磅股中，Alphabet旗下Google DeepMind高级研究科学家江珀（John Jumper）跳槽至Anthropic，股价挫5%；亚马逊股价跌4.8%，为跌幅最大道指成份股，Caterpillar则升3.6%，为表现最强道指成份股。

市场关注记忆晶片巨擘美光（Micron）本周三盘后业绩，该股周一再升6.8%至1211.38美元，盘后一度高见1245美元再破顶；券商Bernstein及Needham分别将美光目标价提高至1300美元及1550美元。

摩通唱好股价低残消费股

摩根士丹利策略员Michael Wilson指出，股市目前面临流动性不足威胁，大过潜在加息风险，有机会喺7月继续对股市构成不利影响，并提到联储局资产负债表支持作用正减退，但放贷增长正加速。不过，摩根大通策略员Mislav Matejka唱好股价低残嘅消费股，指下半年表现可回勇。因消费股估值并不昂贵，全球多个地区消费指标处于接近纪录低位，相信未来只会回升，尤其预期下半年地缘紧张局势纾缓，油价及利率前景将改善。细摩睇好奢侈品、航空、酒店、旅游消闲，以至零售股。

美国10年期债息曾涨6.4个基点，至4.517厘，对息口较敏感嘅2年期债息升5.76个基点，至4.2342厘。白宫经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）接受CNBC访问时表示，联储局主席沃什未有就利率问题寻求白宫意见。美汇指数一度升0.23%，至101.08；英国首相施纪贤宣布辞职，英镑从1.3181美元接近今年低位回稳，最多反弹0.31%，至1.3273美元；日圆进一步逼近40年低位，一度低见161.93兑每美元，滑落0.38%。

恒指5日线及10日线成首个阻力

港股昨日斯人独憔悴，当外围股市，甚至内地股市做好之际，恒指低开113点后，一度扩大跌幅至479点，跌至23444今年低位，其后跌幅收窄至156点，报收23768，连跌四个交易日，成交额则增至3486亿元。虽然港股昨日继续下跌，但收市跌幅大大收窄，收市重上23700水平，重返日线保力加通道底部，日线图出现长下影线，喺极度超卖下，或有机会出现短线反弹。

然而，反弹之路却不平坦，上方阻力重重，首个弹阻力为5日线及10日线水平，约落于24300-24400，而5周线均24500阻力亦即目前下降轨底部阻力更大。除非重磅出现重大利好消息，否则要突破下降轨，进一步挑战20日线约24900水平有一定难度。若然大市无法重返20日线企稳几个交易日，则仍未摆脚一浪低于一浪向下寻底之形态。

暂时已届半年结之际，港股自今年1月创下28056高位后，一直以一浪低于一浪持续向下寻底，以近几年平均波幅6000-8000点计算，如1月已见今年高位，而恒指已跌穿全部移动平均线包括俗称牛熊分界线嘅250日线，目前处于25700，已超过两星期，而一直未能收复，港股短线超卖喘定，亦不过系跌浪中反弹，其后将保持跌势，直至满足年波幅后，方能成功寻底。

下方初步重要支持约为22900-23000水平，一旦失守，跌势将加剧，或向下考验250月线，约22500水平寻找支持。相反，大市若能反弹先企稳20 日线，方有条件逐步向上收复全部移动平均线，再展升浪，但暂时未见条件配合。

古天后