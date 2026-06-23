SpaceX发债吓窒股价 单日急挫16% 何启聪称烧钱太快 提醒「入指数会升非必然」

马斯克旗下焦点半新股SpaceX（SPCX）据报启动首次投资级债券发行，拟为AI布局及现有债务再融资筹集资金；不过，该股周一股价急挫，收市跌16%，报154.6美元，更跌穿上市首日收市价160.95美元，最新市值约2.03万亿美元。该股过去3个交易日已累跌逾24%，市值蒸发逾6,000亿美元。对于SpaceX股价走势，资深投资理财人何启聪表示，曾预料SpaceX跌势将会加速并下试165美元水平，直言无意入市「博反弹」，主因该公司「烧钱」速度太快，即使完成集资仍需继续发债。

享有高溢价因「马粉」支持

何启聪指出，市场对马斯克系内公司的看淡评论往往较为敏感，即使股价由220美元大幅回落至155美元，一众「马粉」（马斯克支持者）仍视之为正常波幅，这正是相关股份长期享有高溢价的原因。他又提到，SpaceX受捧的另一原因是「入指数会炒上呢个概念太强」，但认为入指数会升非必然，有很多不同因素，但有一个共同点，就是「入完指数唔会醒咗」，相反更难走出自己的单独行情；对于投资者而言，更不可炒至入指数的最后一天，如果今次「中伏」，大家要紧记。

翻查资料显示，SpaceX将于6月26日获纳入富时罗素指数，MSCI则可能约于6月29日跟进；至于纳斯达克100指数，则有机会在上市满15个交易日后纳入。

另一方面，SpaceX正寻求透过今次发债筹集至少200亿美元，所得款项将用于为规模大致相同的过桥贷款再融资。该笔过桥贷款构成SpaceX 291亿美元长期债务的大部分。据悉，多间曾为SpaceX提供短期过桥融资的银行，包括美国银行、花旗、高盛、摩根大通及摩根士丹利，周一已安排与投资者举行电话会议，预期随后将正式发行债券，期限介乎5年至30年。

获三大评级机构投资级评级

据彭博报道，SpaceX上周取得三大主要债券评级机构的投资级评级，为其以较低成本举债铺路。穆迪及惠誉分别给予SpaceX债务Baa1及BBB+评级，均较垃圾级高三个级别；标普全球则给予BBB评级。

管理层曾称未来依赖债市融资

报道又指，SpaceX在IPO期间一直向投资者强调自身具备投资级评级。公司管理层此前亦向潜在股权投资者表示，今次IPO预计将是SpaceX最后一次出售股份，未来将更多依赖债券市场融资，而非透过发股摊薄股东权益。

SpaceX早前完成规模达750亿美元的IPO，创下历来最大IPO纪录，上市后一度跻身全球市值最高上市公司之列，亦令创办人马斯克成为全球首位万亿富豪。文件显示，截至6月19日，SpaceX持有近1010亿美元现金及现金等价物。