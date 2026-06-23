美伊和谈后油价下跌 恒指高开31点 宁德升3% 挚达科技配股向下｜港股开市

美伊和谈结束，伊朗宣布两国首度同意在霍尔木兹海峡设立一条「直通热线」，以确保海峡逐步重新安全开放；同时，美国财政部解除对伊朗原油及石油衍生品制裁，为期60天。国际油价周一急跌后，今早续微跌，其中纽约期油跌0.07%至73.81美元；布兰特期油则跌0.19%至77.75美元。

美银警告AI股堪比铁路泡沫巅峰

另一方面，美银首席策略师Hartnett警告，AI股已占标普500权重达39%，堪比1980年代铁路股泡沫巅峰，而11月中期选举更可能成为泡沫引爆点；并指美国经济和股市命运很大程度已落入伊朗之手，唯有地缘政治引导油价大跌，并将CPI压回3%以下，才有可能打断从通胀繁荣走向滞胀衰退的熊市路径。

纳指跌逾1.3% SpaceX单日泻16%

美股三大指数周一个别发展，其中道指收市升148点或0.29%，报51712点；标指跌27点或0.37%，报7472点；纳指跌351点或1.32%，报26166点。焦点股SpaceX单日跌逾16%至154.6元，连续第三个交易日下跌，市值蒸发数千亿美元，并创上市首日以来最低水平；该股启动对投资级债券的首次发行，预计将开启一轮大规模举债浪潮。

恒指轻微高开 宁德时代升3%

亚太区股市方面，日股暂跌0.12%至72266点，韩股则跌1.57%至8977点。港股恒指今早则高开31点，报23800点；蓝筹股中，宁德时代（3750）升逾3%最佳。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.5%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）升1%；小米（1810）及京东（9618）分别跌0.9%及1.5%。

美国放宽对伊朗石油制裁，油价向下，中石油（857）开市跌0.2%；中海油（883）升1.3%；中石化（386）无起跌。

广合科技拟60亿建厂拓PCB

个股消息中，广合科技（1989）计划于广东东莞水乡经济区麻涌镇投资建设「东莞智造总部项目」，预计总投资额约60亿元人民币，主要用于高端印制电路板（PCB）研发、生产及销售；该股开市报186.2元，无起跌。

挚达科技折让近12%配股

挚达科技（2650）拟配售1,912.56万股，占已发行股本6.01%，集资净额约2.05亿元，每股配售价10.98元，较上日折让约11.88%；该股开市跌3.5%，报12.02元。

北水动向方面，昨日净卖出港股58.19亿元，建滔集团（148）、建滔积层板（1888）及中芯（981）分别获净买入33.32亿元、14.31亿元及8.21亿元；而长飞光纤（6869）、阿里巴巴（9988）及腾讯（700）分别遭净卖出24.75亿元、11.82亿元及11.54亿元。