恒指挫432点 国指步技术熊 阿里失守「红底」 MINIMAX泻17% 专家料继续跌｜港股收市

美国7月加息预期升温，加上「世纪新股」SpaceX隔晚急跌逾16%，动摇市场对高增长科技股的信心。环球科技股普遍走弱，并拖累亚洲主要股市多数出现小股灾，韩股两大重磅股SK海力士和三星电子大跌超过12%，韩指亦以全日最低位收市，跌一成，跑输区内主要股市。而港股亦未止跌，恒指再跌432点或1.8%收市，收报23336点，再创逾一年低位；国指亦跌155点或2%收市，该指数自去年10月高位累跌20.6%，进入技术性熊市。

日韩现小股灾

早前热炒的AI概念科技股跌幅靠前，作为最受惠AI热潮的韩股回吐明显，韩国综合指数盘中曾下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟，最终收报8203点，大跌910点或10%，创逾一周低位。两大重磅股SK海力士股价收市泻12.5%及三星电子挫12.3%。同样挨沽的日经平均指数，失守70000大关收市，收报69788点，跌2565点或3.6%。台湾加权指数则收报47100点，跌640点或1.3%。另外，内地上证指数收报4106点，跌56点或1.4%。

港股方面，恒指高开32点后，最多升57点，随著重磅科技股转跌，恒指少许的升幅迅速蒸发，并越跌越有，尾市最多跌516点，全日收报23336点，跌432点，恒指连跌5日，累跌1506点。大市成交3343亿元，北水趁低买货，转净流入103.7亿元，结束连续流出3日趋势。国指收报7759点，跌155点或2%；科指跑输大市，收报4399点，跌150点或3.3%。

ATX拖累恒指172点

科技股是港股累市元凶，传腾讯（700）正在洽谈退出对日本几家游戏工作室的投资，该股下滑4.2%，收报414.8元；阿里巴巴（9988）急跌3.8%，收报98.95元，失守「红底」；小米（1810）挫4.6%，收报22.62元。三股拖累恒指共172点。快手（1024）大跌5.1%，收报43.22元。

获花旗唱好的百度（9888）亦未能幸免，挫3.7%，收报104.7元。花旗报告指出，尽管近期整个中国股市及互联网板块的整体投资情绪较为疲软，但投资者对百度底层的技术实力，以及管理层承诺透过即将进行的晶片业务：昆仑芯：分拆和年内稍后确认的首次派息政策来实现高质量资产价值的举措表示认同。该行维持百度「买入」评级，及基于分类加总估值法得出的目标价188美元。

智谱跌一成 建滔系挨沽

之前热炒的AI股回吐显著，大模型双雄的MINIMAX（100）泻16.5%，收报515元；智谱（2513）大跌10%，收报2170元。存储概念股中，澜起科技（6809）走低12.4%，收报408.2元；兆易创新（3986）下滑10.3%，收报936.5元。PCB概念股建滔系急吐，建滔集团（148）急跌9.4%，收报127.8元；建滔积层板（1888）跌5.1%，收报87.25元。

加息预期升温下，有色金属股走弱，洛阳钼业（3993）大跌10.9%，收报17.29元，为表现最差蓝筹股；江西铜业股份（358）挫10.6%，收报36.38元；紫金黄金国际（2259）挫6.9%，收报99.55元；同系紫金（2899）走低6.5%，收报29.56元。

吉利逆市升2%

汽车股走势不一，吉利汽车（175）逆市升2.1%，收报17.82元，为表现最好蓝筹股。比亚迪（1211）挫3.2%，收报75.85元；理想汽车（2015）走低4.3%，收报48.32元；小鹏汽车（9868）下滑4.2%，收报49.36元。

药捷安康解禁暴泻六成

个股方面，首挂星源材质（6067）收报11元，较招股价8.98元大升22.5%，不计手续费，一手帐面赚1010元。另一新股华健未来（6132）收报36.26元，较招股价81.8元泻56.9%，一手帐面蚀4654元。挚达科技（2650）折让11.9%配股，集资2.05亿元，股价挫8.7%，收报11.38元。药捷安康（2617）上市届满一年，迎来第二阶段股份解禁，且年内已三次配股集资，该股暴跌59.7%，收报11.25元。

聂Sir料后市跌穿两万三

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，港股受亚太区主要股市拖累，而且恒指权重股表现普遍疲软，未能提供支撑，相信短期内港股依然缺乏明确催化剂，后市有机会失守23000点。

他续指，美国联储局最新议息会议中半数委员表态支持加息，在风险偏好收缩背景下，全球科技股将面临不利影响，估计未来一两个月出现明显回吐。

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恒指虽然今早高开31点，但很快就掉头向下，最多曾跌331点，低见23437点，截至中午跌幅轻微收窄，报23500点，跌268点或1.13%，半日成交金额1,768亿元。科指半日报4448点，跌100点或2.21%。

腾讯及阿里领跌大市

重磅蓝筹股中，腾讯（700）及阿里（9988）半日分别跌3.65%及3.01%，分别报417.2元及99.8元，连同跌3.8%的小米（1810），为3只拖累恒指最多股份；另一热门传统科技股美团（3690）亦跌逾3%。至于汇丰（005）今早曾逆市破顶，高见150.5元，半日升近1%至149.3元，力撑大市。

单计股价变幅，洛钼（3993）更跌逾8%，为表现最差蓝筹；信义光能（968）跌6.6%；京东（9618）及紫金（2899）亦跌逾4%。相反，中芯（981）逆市升逾2%，已是表现最佳蓝筹股。

另一方面，之前热炒的AI股亦见回吐，其中MINIMAX（100）跌近15%、智谱（2513）跌逾11% 、五一视界（6651）亦跌一成；存储概念股中，澜起（6809）跌逾7%、兆易创新（3986）亦跌逾4%；此外，光通讯股曦智科技（1879）更跌逾8%，长飞光纤（6869）亦跌6.6%。

异动股中，药捷安康（2617）半日暴跌58%，该股今日（23日）上市届满一年迎来第二阶段解禁。根据资料显示，其控股股东、首次公开发售前投资者合计持股约2.73亿股。

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美伊和谈结束，伊朗宣布两国首度同意在霍尔木兹海峡设立一条「直通热线」，以确保海峡逐步重新安全开放；同时，美国财政部解除对伊朗原油及石油衍生品制裁，为期60天。国际油价周一急跌后，今早续微跌，其中纽约期油跌0.07%至73.81美元；布兰特期油则跌0.19%至77.75美元。

美银警告AI股堪比铁路泡沫巅峰

另一方面，美银首席策略师Hartnett警告，AI股已占标普500权重达39%，堪比1980年代铁路股泡沫巅峰，而11月中期选举更可能成为泡沫引爆点；并指美国经济和股市命运很大程度已落入伊朗之手，唯有地缘政治引导油价大跌，并将CPI压回3%以下，才有可能打断从通胀繁荣走向滞胀衰退的熊市路径。

纳指跌逾1.3% SpaceX单日泻16%

美股三大指数周一个别发展，其中道指收市升148点或0.29%，报51712点；标指跌27点或0.37%，报7472点；纳指跌351点或1.32%，报26166点。焦点股SpaceX单日跌逾16%至154.6元，连续第三个交易日下跌，市值蒸发数千亿美元，并创上市首日以来最低水平；该股启动对投资级债券的首次发行，预计将开启一轮大规模举债浪潮。

恒指轻微高开 宁德时代升3%

亚太区股市方面，日股暂跌0.12%至72266点，韩股则跌1.57%至8977点。港股恒指今早则高开31点，报23800点；蓝筹股中，宁德时代（3750）升逾3%最佳。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.5%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）升1%；小米（1810）及京东（9618）分别跌0.9%及1.5%。

美国放宽对伊朗石油制裁，油价向下，中石油（857）开市跌0.2%；中海油（883）升1.3%；中石化（386）无起跌。

广合科技拟60亿建厂拓PCB

个股消息中，广合科技（1989）计划于广东东莞水乡经济区麻涌镇投资建设「东莞智造总部项目」，预计总投资额约60亿元人民币，主要用于高端印制电路板（PCB）研发、生产及销售；该股开市报186.2元，无起跌。

挚达科技折让近12%配股

挚达科技（2650）拟配售1,912.56万股，占已发行股本6.01%，集资净额约2.05亿元，每股配售价10.98元，较上日折让约11.88%；该股开市跌3.5%，报12.02元。

北水动向方面，昨日净卖出港股58.19亿元，建滔集团（148）、建滔积层板（1888）及中芯（981）分别获净买入33.32亿元、14.31亿元及8.21亿元；而长飞光纤（6869）、阿里巴巴（9988）及腾讯（700）分别遭净卖出24.75亿元、11.82亿元及11.54亿元。