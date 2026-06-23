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恒指半日跌268点 阿里失守100元关 MINIMAX跌近15% 药捷安康解禁即泻58%｜港股开市

股市
更新时间：12:15 2026-06-23 HKT
发布时间：09:29 2026-06-23 HKT

恒指虽然今早高开31点，但很快就掉头向下，最多曾跌331点，低见23437点，截至中午跌幅轻微收窄，报23500点，跌268点或1.13%，半日成交金额1,768亿元。科指半日报4448点，跌100点或2.21%。

腾讯及阿里领跌大市

重磅蓝筹股中，腾讯（700）及阿里（9988）半日分别跌3.65%及3.01%，分别报417.2元及99.8元，连同跌3.8%的小米（1810），为3只拖累恒指最多股份；另一热门传统科技股美团（3690）亦跌逾3%。至于汇丰（005）今早曾逆市破顶，高见150.5元，半日升近1%至149.3元，力撑大市。

单计股价变幅，洛钼（3993）更跌逾8%，为表现最差蓝筹；信义光能（968）跌6.6%；京东（9618）及紫金（2899）亦跌逾4%。相反，中芯（981）逆市升逾2%，已是表现最佳蓝筹股。

另一方面，之前热炒的AI股亦见回吐，其中MINIMAX（100）跌近15%、智谱（2513）跌逾11% 、五一视界（6651）亦跌一成；存储概念股中，澜起（6809）跌逾7%、兆易创新（3986）亦跌逾4%；此外，光通讯股曦智科技（1879）更跌逾8%，长飞光纤（6869）亦跌6.6%。

异动股中，药捷安康（2617）半日暴跌58%，该股今日（23日）上市届满一年迎来第二阶段解禁。根据资料显示，其控股股东、首次公开发售前投资者合计持股约2.73亿股。

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美伊和谈结束，伊朗宣布两国首度同意在霍尔木兹海峡设立一条「直通热线」，以确保海峡逐步重新安全开放；同时，美国财政部解除对伊朗原油及石油衍生品制裁，为期60天。国际油价周一急跌后，今早续微跌，其中纽约期油跌0.07%至73.81美元；布兰特期油则跌0.19%至77.75美元。

美银警告AI股堪比铁路泡沫巅峰

另一方面，美银首席策略师Hartnett警告，AI股已占标普500权重达39%，堪比1980年代铁路股泡沫巅峰，而11月中期选举更可能成为泡沫引爆点；并指美国经济和股市命运很大程度已落入伊朗之手，唯有地缘政治引导油价大跌，并将CPI压回3%以下，才有可能打断从通胀繁荣走向滞胀衰退的熊市路径。

纳指跌逾1.3% SpaceX单日泻16%

美股三大指数周一个别发展，其中道指收市升148点或0.29%，报51712点；标指跌27点或0.37%，报7472点；纳指跌351点或1.32%，报26166点。焦点股SpaceX单日跌逾16%至154.6元，连续第三个交易日下跌，市值蒸发数千亿美元，并创上市首日以来最低水平；该股启动对投资级债券的首次发行，预计将开启一轮大规模举债浪潮。

恒指轻微高开 宁德时代升3%

亚太区股市方面，日股暂跌0.12%至72266点，韩股则跌1.57%至8977点。港股恒指今早则高开31点，报23800点；蓝筹股中，宁德时代（3750）升逾3%最佳。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.5%；腾讯（700）跌0.7%；美团（3690）升1%；小米（1810）及京东（9618）分别跌0.9%及1.5%。

美国放宽对伊朗石油制裁，油价向下，中石油（857）开市跌0.2%；中海油（883）升1.3%；中石化（386）无起跌。 

广合科技拟60亿建厂拓PCB

个股消息中，广合科技（1989）计划于广东东莞水乡经济区麻涌镇投资建设「东莞智造总部项目」，预计总投资额约60亿元人民币，主要用于高端印制电路板（PCB）研发、生产及销售；该股开市报186.2元，无起跌。

挚达科技折让近12%配股

挚达科技（2650）拟配售1,912.56万股，占已发行股本6.01%，集资净额约2.05亿元，每股配售价10.98元，较上日折让约11.88%；该股开市跌3.5%，报12.02元。

北水动向方面，昨日净卖出港股58.19亿元，建滔集团（148）、建滔积层板（1888）及中芯（981）分别获净买入33.32亿元、14.31亿元及8.21亿元；而长飞光纤（6869）、阿里巴巴（9988）及腾讯（700）分别遭净卖出24.75亿元、11.82亿元及11.54亿元。 

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