礼邦医药IPO周三截飞 与海外大型药企加速肾病创新药上市

提供肾病疗法的生物制药公司礼邦医药（9637）上周四开始招股，该公司联合创始人夏国尧表示，历来中国专注于肾病创新药的公司屈指可数，而公司在创新药领域「走得最深、走得最远，或者最扎实的一家公司」，将在今后5年内深耕肾病领域，及后或会重新定位公司整体策略。

核心产品预计明年底获批中国上市

该公司首席运营官张华丁指出，公司短期内会全力以赴专注于用于治疗高磷血症的磷结合剂的核心产品AP301商业化，近期将会就产品递交中国上市申请，预计明年底获批中国上市。与此同时，公司内部已启动其上市准备工作，包括产能，以及未来医保价格谈判的策略安排和准备。另AP301将会在明年初在美国进行三期临床，预期2029年可以在美上市。因而，AP301为公司的未来价值兑现打下非常好的基础，在此基础上，公司有相应不同临床阶段的项目在紧锣密鼓推进中，当中有研发确定性较高的AP306项目。

要拿下海外市场

夏国尧指出，海外市场未来对公司非常重要，对收入可能带来较大的贡献，且高利润回报，因为在生物医药行业中，全球最大的市场是在美国，故公司「一定要拿下，而且一定要做得比较好」。美国是全球药物价格的高地，中国的药价可能只是美国药价约10%，但中国有更加庞大的人口基础，而公司自研和引进的每个产品的目标都是全球市场。他续指，公司在中国可立足于本土优势，能够建立自身的研发、生产和销售能力，有足够的能力令产品尽快上市；而海外方面则会与海外大型药企合作，一起推进产品加速上市，故未来或会对外授权，而此视乎公司的临床结果和自身预期，另透露很多公司对礼邦医药的产品管线非常感兴趣。

该股将于本周三截止招股，下周一挂牌。