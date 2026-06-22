南方海力士两倍ETF市值破1300亿 超越盈富基金

本港交易所买卖产品（ETP）市场规模排名出现变化。截至今日收市，南方海力士两倍ETF（7709）市值达1,327亿元，超越盈富基金（2800）成全港资产规模最大的ETP。盈富基金目前市值为1,263亿元。

发行商：全球资产管理规模增速最快之一

盈富基金自1999年上市以来，长期位居港股ETP市场资产规模榜首，是次被上市仅约8个月的杠杆产品取代。南方东英表示，受惠于投资者对半导体板块的需求，该产品录得资金流入，成为今年全球资产管理规模增速最快的ETP之一。

南方东英成亚洲最大杠杆及反向发行商

市场数据显示，南方海力士两倍ETF资产规模刚于本月17日突破1,000亿元，其后数日继续扩大。南方东英指出，目前该产品已成为全球规模最大的个股杠杆及反向产品，同时该公司已成为亚洲最大的杠杆及反向产品发行商，在全球同类产品的市占率超过20%。

另外，南方东英指，近期亦扩充韩国相关产品线，其中南方KOSPI ETF（3121）已于本月18日挂牌上市，上市首日成交额达数亿元，反映市场对韩国科技及半导体板块具一定投资需求。