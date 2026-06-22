建滔获花旗开启30天催化剂观察 大幅调高盈测 股价单日升逾11%

建滔集团（148）获花旗开启为期30天呈催化剂观察，上调2026至2028年各年盈利预测16%至28%，并将控股公司折让由先前的45%至50%，收窄至20%，大幅调高其目标价至202元，重申「买入」评级。消息刺激建滔集团股价单日急升逾11%，收报141.1元；若以今年至今计，更累升380%。同系建滔积层板（1888）股价则微升0.11%，收报91.95元。

AI时代变PCB及CCL概念股

花旗上调了建滔集团持股62%的附属建滔积层板盈利预测，主因是覆铜面板（CCL）及电子玻璃纤维布的平均售价假设高于预期，足以抵消近期建滔积层板配股而令建滔集团持股比例减少的影响。该行预期，建滔集团将在AI时代结构性演变成几乎纯粹的印刷电路板（PCB）及覆铜面板（CCL）概念股，两个业务占其2028年预期总净利润比重，预计将由2025年的63%激增至87% 。

料下月发布强劲盈利预告

该行又预计，建滔集团可能在下月发布强劲的2026年上半年盈利预告，预测2026年上半年净利润将按年增长55.6%至40.16亿元、收入增长33%至287.39亿元，下半年纯利增长料加速至175%至近50.1亿元。有关增长驱动因素包括子公司建滔积层板净利润预期按年激增3倍、印刷线路板业务因垂直整合优势而获得市场份额，推动息税前利润率扩张；以及受到美伊冲突引发的第二季油价飙升推动，化工业务息税前利润率也将有所扩张。

另一方面，建滔集团早前配售建滔积层板股份，每股现金流将增加10.6元，净负债率将由2025年的28%降至2026年预期的15%，有助于部分支持其在2026至2027年期间每年逾60亿港元的资本支出计划。