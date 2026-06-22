Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两只平靓正金饰股 | 唐牛

股市
更新时间：09:43 2026-06-22 HKT
发布时间：09:43 2026-06-22 HKT

近日喜讯频传的板块，必数本地珠宝股。先有周大福（1929）公布全年盈利料增长最多55%，主要受惠优化网络、提升营运效益，并透过推出全新全球旗舰店及热门 IP 合作系列，成功推动高毛利的定价首饰与黄金产品销售；六福（590）更劲，预期全年盈利大增80%至90%，主要受惠国际金价强势冲高，刺激黄金首饰的避险与投资需求；规模较小的谢瑞麟（417）亦报喜，预计可扭亏为盈赚1亿元。

论估值及值博率，我比较喜欢英皇钟表珠宝（887）及景福（280），两者市盈率分别为3.8倍及4.9倍，股息率为7厘及6.3厘，市账率0.3倍及0.5倍，同步处于今年低位，分注捞货并耐心持有，博财息兼收。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出

唐牛简介:

老豆老母阿哥细佬条女条仔，只要用心，人人都可以系股神！

网站: https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
9小时前
关闭逾30年的深圳西丽塔，再次免费开放。深圳微时光
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
16小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
18小时前
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
25分钟前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
11小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
18小时前
过度依赖手机文字、语音讯息或会逐渐削弱面对面的沟通能力。iStock
电话过敏︱调查：逾4成千禧Z世代不接电话 近6成致电前写对话「剧本」
即时国际
17小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
22小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
21小时前
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
施可莹离世丨《造星II》歌手男友陈章棨痛别挚爱 拍拖近4年伴女友抗癌：永远记住活泼的你
影视圈
16小时前