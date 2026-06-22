两只平靓正金饰股 | 唐牛

近日喜讯频传的板块，必数本地珠宝股。先有周大福（1929）公布全年盈利料增长最多55%，主要受惠优化网络、提升营运效益，并透过推出全新全球旗舰店及热门 IP 合作系列，成功推动高毛利的定价首饰与黄金产品销售；六福（590）更劲，预期全年盈利大增80%至90%，主要受惠国际金价强势冲高，刺激黄金首饰的避险与投资需求；规模较小的谢瑞麟（417）亦报喜，预计可扭亏为盈赚1亿元。

论估值及值博率，我比较喜欢英皇钟表珠宝（887）及景福（280），两者市盈率分别为3.8倍及4.9倍，股息率为7厘及6.3厘，市账率0.3倍及0.5倍，同步处于今年低位，分注捞货并耐心持有，博财息兼收。

唐牛

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