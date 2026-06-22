港股多项技术指标呈严重超卖｜古天后

6月22日，大致天晴，日间天气酷热。美伊临时和平协议生效，缓解联储局今年稍后可能加息忧虑，道指周四最多升456点，收市升幅收窄至72点，收市报51564；标指升80点或1.09%，报收7500；纳指升496点或1.91%，报收26517。美国与伊朗喺瑞士举行嘅首轮会谈已经结束。伊朗媒体报道，伊朗代表团已向美方提出抗议，不满美国总统特朗普提出威胁，目前正在权衡应对方案。特朗普较早时喺社交平台贴文，警告伊朗必须立即阻止其喺黎巴嫩「高薪代理人」制造麻烦，否则，将再次重创伊朗。油价虽然有小幅反弹，不过目前仍处于80美元水平之下，日韩股市今早低开后迅速反弹，两股市主要指数已倒升近1%。

牛市将受考验

至于上周港股按周再跌794点或3.2%，并再创今年新低，虽然周二曾超卖反弹，并遗下一个小型上升裂口24771-24796，但当日升幅不仅削半至124点收市，更重要系10日线得而复失，反映恒指无力进一步反弹，随后连跌三日，连续6周下跌。虽然波幅已达2296点，已满足月波幅需求，但并不等于本月波幅不会再扩阔。一旦恒指本周跌穿23658，即由去年4月低位19260回升至今年1月高位28056高位升幅50%，不仅牛市将受到考验，更有机会步入熊市，进入漫长调整。

港股本周有机会短线反弹

纵使美伊和解消息利好，加上短线港股多项技术指标已呈超卖，港股本周有机会作短线反弹，不过港股确实存在多重压力，包括联储局释放鹰派信号，市场对加息预期升温；内地限跨境投资困扰气氛；以及港股7月将迎来解禁潮，预计2550亿港元股份禁售期届满，或引发市场对于潜在股票抛售担忧。港股持续走弱，恒指始终未能站稳24000水不；整体格局上，恒指已呈一浪低于一浪之形态，另一方面，由2024年低位14794升至今年1月高位28056首个回调黄金比0.236即24926已失守，下一重要支持为回调0.382即22989有机受到考验，刚好23000-23800为目前牛证重货区，不排除恒指弱势下，借势回落至23000水平才见较明显支持并展开反弹。如本周一旦回落至23000水平附近才触底反弹，则反弹首个阻力为23800-23900，相反，本周开局即见反弹，不再跌破上周五底部，则反弹首个阻力为24150-24250，上方24450-24550即5日线及10日线阻力更大。如大市反弹无法突破下降轨顶部，约为24600并企稳，则反弹过后，大市仍会以一浪低于一浪再度继续向下寻底。事实上，外围消息如息率、地缘政局等因素，与港股关系明显不大，恒生指数走势，主要受累重磅科技股，而资金明显自此类股份流出，短线而言，投资者暂宜避开此类股份，未宜进取捞底。

宏观市场方面，本周关注中国货币利率走向、各国最新采购经理人指数(PMI)等数据。内地将于今日公布最新贷款市场报价利率(LPR)。周二(23日)起，澳洲、南韩、日本、法国等陆续公布6月PMI。美国国内生产总值(GDP)会于周四(25日)公布。

