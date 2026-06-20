SpaceX获标普予「BBB」信用评级 忧AI资本需求和竞争高

史上最大型新股、太空探索科技公司SpaceX获三大信用评级公司给予初始评级展望均为「稳定」，穆迪和惠誉分别对其授予「Baa1」和「BBB+」，均较垃圾级债券高三个等级；标普则授予低一级的「BBB」的评级。

反映债务属投资等级

3间信用公司的评级，反映SpaceX的债务被认为是投资等级，而信用风险适中，有足够的能用履行财务承诺。标普指出，SpaceX的太空和连接服务业务强劲，但AI方面存在不确定性，因为资本需求和竞争高。

Arete Research上望401美元

Arete Research分析员Andrew Beale发表报告，给予SpaceX「买入」投资评级，目标价401美元。该公司认为SpaceX的基本面和长远增长潜力，将推动投资者的兴趣，又预计其2030年收入将超过2000亿美元，但提醒太空探索充满挑战，发射异常、技术难题等因素都可能引致进度延误，因此所有预测都应谨慎对待。

史上最大型新股、太空探索科技公司SpaceX上市股价连升3个交易日后，开始回软，继周三收市跌近5%后，周四一度跌逾1成，收市跌3.6%，报185美元。不过，首5个交易日较招股定价仍累升37%，期间曾高见225.64美元。

