美股四巫日靠稳 道指升逾200点 英特尔急升7% 伙苹果设计晶片

美股迎来「四巫日」，有8.3万亿美元的期权合约到期，外围有美伊暂时和平协议生效，据报霍尔木兹海峡已有船只通过。三大指数早段高位上落。

道指报51731点，升239点；标指报7485点，升65点；纳指报26318点，升297点或1.1%。

存储股受捧 美光升7%

英特尔（INTC）抽升7%，苹果（AAPL）扬1%，美国总统特朗普发文指，苹果已同意跟英特尔合作，在美国本土设计及制作晶片。Nvidia（NVDA）亦升逾2%。

存储股继续造好，闪迪（SNDK）大升逾10%；西部数据（WDC）涨近10%；美光（MU）飙7%。

专家料储局长时间利率不变

Forex.com分析师Fawad Razaqzada认为，能源成本下降将反映在通胀数据放缓中，联储局最终会找到充分理由，在较长时间内保持利率不变，而不是加息。