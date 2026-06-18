会财局谴责康宏案3名前高层 涉会计师失当行为 共罚款76万元

会计及财务汇报局就康宏金融控股前首席行政总裁麦光耀、前首席财务总监陈丽儿及前财务及会计部经理黄淑安干犯会计师失当行为，作出纪律处分。三人各被公开谴责，分别罚款40万、20万及16万港元，合共76万港元。

三人被裁定两项串谋诈骗罪成

案件源于康宏金融控股进行的债券配售，终审法院恢复区域法院2021年的刑事定罪，裁定麦光耀在陈丽儿及黄淑安协助下，策划安排在债券配售中引入中介公司作为掩饰，令超过2,500万元资金，被转移至麦光耀占有间接利益的关连实体，规避港交所关连交易规则下的合规要求。三人被裁定两项串谋诈骗罪成，分别为串谋欺诈康宏、其董事局、股东及潜在投资者，以及串谋诈骗港交所。康宏金融控股曾于香港上市，已于2021年5月4日除牌。

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会财局：性质极为严重

会财局表示，涉及欺诈及不诚实的刑事罪行，从根本上与会计专业要求的操守标准不相容，尤其由身居高级行政及管理职位的人士作出，性质极为严重。三人于相关时间均为香港会计师公会会员，但已于2023年不再为公会会员，且从未持有执业证书。会财局指，倘若他们仍为公会会员，暂时吊销或撤销注册属适当之举。

会财局纪律处分部主管梁惠珊表示，商界专业会计师在维持企业管治、内部监控及财务汇报方面担当关键角色，尤其任职上市实体的会计师涉及公众问责及市场诚信，从事欺诈或不诚实行为将严重削弱公众信心及损害专业声誉，会财局将采取坚定及果断行动维护市场诚信。