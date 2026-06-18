再多3只新股今起招股 礼邦医药引入腾迅及GIC为基投 白鸽在线集资最少

港股IPO市场持续热闹，继昨日有6只新股同步招股后，今早再多3只新股今日（18日）起招股，分别为「光电互连产品提供商」海光芯正（1191）、「场景险科技公司」白鸽在线（2672）及「肾病疗法生物制药公司」礼邦医药（9637），上述3股均于下周三（24日）截止认购，以及6月29日正式挂牌。

海光芯正股东包括阿里小米

海光芯正拟发行1,343.15万股H股，一成香港公开发售，招股价114元，集资约15.3亿元，每手50股，入场费5,757.48元，华泰国际为独家保荐人。值得留意的是，该股股东包括阿里巴巴（9988）及小米（1810） 等。

此外，该股引入JSC International Investment Fund SPC（为及代表Jingxin SP）、双赢科技、金山云网络、UBS AM Singapore、Perseverance Asset Management、易方达为基石投资者，认购金额合共7.63亿港元。

白鸽在线集资最多6.8亿

白鸽在线拟发行3,334.44万股H股，一成香港公开发售，招股价15.6元至20.28元，集资最多约6.8亿元，每手200股，入场费4,096.91元，民银资本、中银国际为联席保荐人。

该股引入GLY New Mobility及柯家琪为基石投资者，认购金额合共2,000万港元。

礼邦医药入场费仅2282元

礼邦医药拟发行5,675.54万股H股，一成香港公开发售，招股价22.6元，集资约12.8亿元，每手100股，入场费2,282.79元，富瑞、美银证券、华泰国际为联席保荐人。

该股引入新加坡GIC、Loomis Sayles、RTW基金、Symbiosis、腾讯 （700） 、Cormorant、DAMSIMF、广发基金、汇添富香港、易方达基金、LVC为基石投资者，认购金额合共8,150万美元。

相关文章：6只新股同日招股 包括AI技术及PCB概念股等 一手入场费最多逾1.2万