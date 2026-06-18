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港股势弱反弹乏力 有机再穿前底｜古天后

股市
更新时间：09:34 2026-06-18 HKT
发布时间：09:34 2026-06-18 HKT

6月18日，多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大。美国与伊朗本周初就结束中东冲突达成临时协议，国际原油价格大幅回落，有助纾缓通胀压力。昨晚联储局议息会议维持联邦基金利率目标区间介乎3.5厘至3.75厘，即连续第四次会议按兵不动，符合市场预期，今次为联储局新任主席沃什（Kevin Warsh）上任后主持首个议息会议。最新利率点阵图显示，官员料今年底利率中位数为3.8厘，高过3月预测的3.4厘，一半官员认为今年或要加息，幅度为0.25厘，不过沃什披露佢未有提交任何利率预测，另一官员亦未有提交2028年利率预测。

沃什一直公开批评呢个前瞻指引，议息结果出炉后，美股转跌，道指最多回落逾600点，三大指数全线向下。联储局结束两日会议后发表声明，提到虽然中东冲突带来高度不确定性，但美国经济以稳固步伐扩张，生产力增长及资本投资表现强劲；职位增长与就业人口同步增长，失业率变化不大。声明内已删除暗示减息措词。

议息结果公布之前，美股周三早段个别发展，道指低开62点后，掉头上升最多281点，高见52281，再创新高，不过储局议息后一度转跌607点。道指收市报51492，跌507点或0.98%；标普指数报收7420，跌91点或1.21%；纳指报收26021，354点或1.34%。

富国银行上调标指今年底目标，从7300点调升至7950点，即较周二收市有接近6%上升空间。该行策略员Ohsung Kwon指出，美伊紧张关系降温纾缓宏观经济忧虑，高油价引发通胀压力将会消退，市场情绪改善为人工智能（AI）交易提供上升空间。议息公布后，美国10年期债息曾转涨7.5个基点，高见4.496厘；对息口较敏感嘅2年期债息则急升17.1个基点，至4.218厘。美汇指数一度涨1.03%，报100.57，日圆倒挫0.22%，报160.8兑每美元。

恒指或下杀牛证重货区

港股表现不济，恒生指数昨日早段虽曾升66点见24560，可惜5日线24523未能企稳即掉头回落，一度跌239点至24254低位，收市报24312，全日跌181点，成交额2,704亿元。虽然美伊局势缓和，双方已约定签停火协议，不过内地经济数据未如理想，港股反弹乏力，资金继续炒股唔炒市。至夜期时段，联储局公布议息结果维持利率不变，但过半数官员暗示今年下半年可能加息，就连一向大大声叫减息嘅总统特朗普，亦表示联储局可以按兵不动，但亦可能会加息，唔少交易员更推测今年10月或开始加息，美股由高位回落，三大指数倒跌。夜期及ADR回软，今早黑期处于24200水平附近徘徊，料大市或略为低开。

不过，港股本月月波幅已达2000点，即使港股乏力向上，但在24000水平或有一定支持。由于牛证重货区处于23500-24000水平，不排除港股弱势下，稍后借势下杀此重货区。

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