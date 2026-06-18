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沃什「放鹰」 恒指低开166点 阿里腾讯弱势 黄金相关股受压｜港股开市

股市
更新时间：09:27 2026-06-18 HKT
发布时间：09:27 2026-06-18 HKT

美国联储局主席沃什首次主持议息会议「放鹰」，虽然联储局一如预期维持利率不变，但多位官员暗示今年加息，利率点阵图亦预期今年底前加息0.25厘，惟主席沃什确认其本人并未提供点阵图预测，又称联储局已抛弃前瞻指引。美国总统特朗普则表示，联储局维持利率不变「也可以，无所谓」，又指沃什非常优秀，所以听取他的意愿。

美股向下 日韩股市早段曾破顶

议息结果公布后，美股三大指数向下，道指跌507点或0.98% ，报51492点；标指跌91点或1.21%，报7420点；纳指跌354点或1.34%，报26021点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.14%至6122点。

亚太区股市方面，日韩股市今早齐破顶，其中日经225指数今早曾升2.1%，高见71395点，其后升幅收窄至1.5%，暂报70978点；韩国综合指数则曾升1.2%，高见8976点，其后同样升幅收窄，暂升0.4%至8898点。

港股方面，恒指今早低开166点，报24145点。蓝筹股中，美的集团（300）开市升2.85%最佳，长和（001）亦升1%；相反，泡泡玛特（9992）跌3.4%，网易（9999）亦跌2.8%。

内地整治外卖平台「内卷」

内地市监总局整治外卖平台「内卷」，明确总体原则，不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序，并排除、限制市场竞争，扰乱市场竞争秩序。消息传出后，美团（3690）开市升0.9%，阿里巴巴（9988）跌1.4%，京东（9618）跌1.3%。其余重磅科技股亦弱，腾讯（700）开市跌1.2%；小米（1810）跌1.3%。

加息预温升温，黄金相关股受压，招金（1818）跌2.7%、紫金（2899）亦跌2.3%。

联想拟发可换股债及回购股份

个股消息中，联想（992）拟向机构投资者发行新可换股债券，建议同步购回2029年到期的6.75亿美元2.5厘可换股债券；另拟于市上进行股份回购。该股开市报24.88元，无起跌。

北水动向方面，昨日净卖出2.22亿元，建滔积层板（1888）、建滔集团（148）及智谱（2513）分别获净买入38.75亿元、18.22亿元及8.4亿元；而阿里（9988）、中海油（883）及腾讯（700）分别遭净卖出20.85亿元、14.89亿元及14.45亿元。
 

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