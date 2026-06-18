恒指大跌387点 见11个月低 内银内险内房挨沽 专家：继续创新低｜港股收市

美国联储局一如预期维持利率不变，惟多名官员暗示今年可能加息，议息结果公布后美股三大指数向下，加上近期内地经济数据逊预期、跨境资金监管收紧等阴霾持续困扰，港股在端午假期前夕继续低迷，走势明显跑输亚洲区内其他市场。恒生指数全日跌幅不断扩大，最多跌563点，失守24000点关口，至尾市回顺，最终收报23924点，跌387点或1.6%，为近一年新低。国企指数报7976点，跌167点；科技指数报4604点，跌64点。大市成交3587亿元，北水流出扩大，录净流出67.9亿元。

恒指全周累跌793点或3.2%，已连跌6周；国指累跌398点或4.8%；科指累跌10点或2.1%。

美团挫4%逾两年新但

科网股普遍向下。美团（3690）跌3.5%，报71.8元，见逾两年新低；小米（1810）跌3.3%，报24.58元，为1年8个月新低；网易（9999）跌2.6%，报190.5元；京东集团（9618）跌2%，报108.9元；阿里巴巴（9988）跌1.9%，报104.9元，见11个月低位；腾讯（700）跌1.2%，报440.2元；快手（1024）跌1%，报47.24元；百度（9888）跌0.5%，报111.7元。

本周初出炉的内地房地产数据未符市场预期，内房股沽压沉重。中国海外发展（688）大跌9%，报13.56元；华润置地（1109）跌7.3%，报32.08元；龙湖集团（960）跌6.8%，报7.02元，三股成为表现最差蓝筹股。

平保跌4% 国有行挫逾2%

多只中资金融股亦显著下挫，内险股方面，中国太平（966）跌8.3%，报19.49元；中国太保（2601）跌6.8%，报28.5元；平保（2318）跌4%，报53.85元。内银股方面，工行（1398）跌2.7%，报6.85元；农行（1288）跌2.7%，报5.67元；招行（3968）跌2.6%，报47.16元。有内媒引述分析指出，市场忧虑资金被算力硬件股吸走，内银内险等传统「老登股」成为了提款机。

药明康德升5%冠蓝筹

医药股获市场关注，逆市造好。药明康德（2359）升5.1%，报128.7元；百济神州（6160）升4%，报163.7元；药明生物（2269）涨3.2%，报30.82元，三只药股包办蓝筹升幅榜三甲。再鼎医药（9688）升5.9%，报14.36元；康方生物（9926）升4.4%，报87.55元。消息面上，多家医药龙头近期密集推出股份回购计划，包括康方生物宣布实施2亿元回购及高管增持5000万元的组合方案；药明康德10亿元回购计划已正式启动；映恩生物、恒瑞医药等亦相继公布回购举措。分析认为，此轮回购潮反映企业认为当前股价未能充分体现内在价值，有助修复市场情绪及提振投资者信心。

智谱劲飙26% MINIMAX升12%

个别半导体及AI概念股继续有炒作。天数智芯（9903）大升21.2%，报630元；兆易创新（3986）升11.4%，报939元；壁仞科技（6082）升9%，报61.45元；澜起科技（6809）升6.1%，报446.4元。大模型股智谱（2513）升26.1%，报2094元；MINIMAX（100）升12.3%，报497.6元。

伍礼贤料大型科网股有反弹 惟跌势未除

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，恒指将持续创低位，整体下跌格局暂难扭转，操作上宜偏向保守，后续走势的关键因素包括内地经济数据能否重拾动力。重磅股方面，他表示，阿里、美团等互联网龙头已跌至阶段低位，技术指标出现超卖，预料下周有机会出现技术反弹，惟升幅只属修复性质，大型科技股基本面隐忧未除，难以扭转整体弱势。

梁杰文：资金只追捧AI股 指数未受惠

宏高证券投资经理梁杰文分析，恒指走势疲弱核心原因在于指数成分股结构失衡，欠缺AI相关重磅股份，难以跟随环球AI热潮。他指出，恒指主要由科网龙头、内房及银行等传统权重股构成，AI企业比重极低；反观日韩股市AI软硬件企业权重较高，资金追捧下带动指数屡创新高。

他提到，不少非恒指成分的AI个股录得升幅，反映市场气氛并非如指数般极度悲观，只是热门AI股份无法拉动大市。他认为，环球资金持续轮动换码，无论北水抑或外资均集中布局AI硬件赛道，传统旧经济股份遭资金抛售，有关趋势短期难逆转，恒指受成分股结构所限，或持续跑输其他亚洲市场。

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1215：美国联储局主席沃什「放鹰」下，恒指今早低开166点后，持续弱势，最多曾跌489点，低见23823点，截至中午报23899点，跌412点或1.7%，创去年7月后新低，半日成交1,644亿。科指截至中午报4604点，跌64点或1.38%。

国寿半日跌近6% 差绝蓝筹

蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）再度领跌大市，两者半日分别跌3.2%及1.5%，连同友邦（1299）及小米（1810）分别跌2%及3%，4股已拖累恒指下跌近130点。若单计股价变幅，国寿（2628）及中国宏桥（1378）更分别跌5.7%及5%，为表现最差蓝筹。

除了国寿之外，多只中资金融股也急挫。内险股中，中国太保（2601）跌5.7%、中国太平（966）跌5.2%，平保（2318）亦跌3.6%；内银股中，工行（1398）跌2.4%、农行（1288）跌2.4%，招行（3968）亦跌逾2%。

忧资金涌算力股 「老登股」成提款机

有内媒引述分析指出，随着市场担心资金面遭算力硬件股吸走，内银内险等「老登股」成为了提款机。

另一方面，个别半导体及AI概念股继续有炒作，其中天数智芯（9903）大升逾15%；壁仞科技（6082）升逾7%，兆易创新（3986）及澜起（6809）亦升6.8%及5.3%。市场焦点股智谱（2513）亦升逾12%，同业MINIMAX（100）则升8%。

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0920：美国联储局主席沃什首次主持议息会议「放鹰」，虽然联储局一如预期维持利率不变，但多位官员暗示今年加息，利率点阵图亦预期今年底前加息0.25厘，惟主席沃什确认其本人并未提供点阵图预测，又称联储局已抛弃前瞻指引。美国总统特朗普则表示，联储局维持利率不变「也可以，无所谓」，又指沃什非常优秀，所以听取他的意愿。

美股向下 日韩股市早段曾破顶

议息结果公布后，美股三大指数向下，道指跌507点或0.98% ，报51492点；标指跌91点或1.21%，报7420点；纳指跌354点或1.34%，报26021点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.14%至6122点。

亚太区股市方面，日韩股市今早齐破顶，其中日经225指数今早曾升2.1%，高见71395点，其后升幅收窄至1.5%，暂报70978点；韩国综合指数则曾升1.2%，高见8976点，其后同样升幅收窄，暂升0.4%至8898点。

港股方面，恒指今早低开166点，报24145点。蓝筹股中，美的集团（300）开市升2.85%最佳，长和（001）亦升1%；相反，泡泡玛特（9992）跌3.4%，网易（9999）亦跌2.8%。

内地整治外卖平台「内卷」

内地市监总局整治外卖平台「内卷」，明确总体原则，不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序，并排除、限制市场竞争，扰乱市场竞争秩序。消息传出后，美团（3690）开市升0.9%，阿里巴巴（9988）跌1.4%，京东（9618）跌1.3%。其余重磅科技股亦弱，腾讯（700）开市跌1.2%；小米（1810）跌1.3%。

加息预温升温，黄金相关股受压，招金（1818）跌2.7%、紫金（2899）亦跌2.3%。

联想拟发可换股债及回购股份

个股消息中，联想（992）拟向机构投资者发行新可换股债券，建议同步购回2029年到期的6.75亿美元2.5厘可换股债券；另拟于市上进行股份回购。该股开市报24.88元，无起跌。

北水动向方面，昨日净卖出2.22亿元，建滔积层板（1888）、建滔集团（148）及智谱（2513）分别获净买入38.75亿元、18.22亿元及8.4亿元；而阿里（9988）、中海油（883）及腾讯（700）分别遭净卖出20.85亿元、14.89亿元及14.45亿元。

