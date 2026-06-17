美股关注议息结果 道指早段涨逾200点再创新高 SpaceX回吐3%

美股投资者关注议息结果，以及新任联储局主席沃什的言论，三大指数表现反复。

道指报52225点，升226点；标指报7526点，升15点；纳指报26446点，升70点或0.3%。

美国总统特朗普警告若伊朗不遵守谅解备忘录，美军将会再次打击伊朗。油价反弹，报每桶77美元，升2.3%。

亚马逊再爬头 SpaceX跌回第六大市值

SpaceX（SPCX）出现回吐，跌近3%，市值约2.58万亿美元，再次跌回第六大市值公司。微软（MSFT）及亚马逊（AMZN）均跌逾1%，跌幅低过SapceX。

Intel升2% 升级版18A制程步「风险生产」

半导体板块继续上扬，英特尔（INTC）升逾2%，宣布其18A制程的升级版「18A-P」正式进入早期的「风险生产」阶段。ASML则升6%；博通（AVGO）涨逾4%；美光（MU）升2%。

专家：沃什议息后立场需谨慎

金融咨询公司Evercore副主席Krishna Guha指出，虽然近期油价下降，令沃什的立场有回旋余地，但他仍需要在过分鸽派与过分鹰派之间谨慎行事，一方面要避免债券市场失利，亦要阻力市场对加息预测升温。