LME伙上期所推钢铁期货合约 境外投资者可参与

伦敦金属交易所（LME）与上海期货交易所签署协议，将推出LME挂牌的钢铁热轧卷板期货合约，允许境外市场参与者参与上期所热轧卷板市场。LME计划于今年10月推出该合约，具体上市时间待监管机构确认后公布。

美元计价 上期所热轧卷板结算价为基准

LME指，其「LME上海热轧卷板合约（LME Steel HRC Shanghai）」将实行美元计价、现金交割，结算价格以上期所热轧卷板期货结算价为基准。汇率转换及定价管理由LME的姊妹公司Commodity Pricing and Analysis Limited（CPAL）负责。

LME主席John Williamson表示，中国以外的企业可以更便捷参与全球流动性最好的大宗商品合约之一，同时享有LME现金交割合约的便利性。他指，协议将进一步完善LME现金交割钢材合约产品体系，并强化LME与全球最大金属生产国和消费国的联系。

上期所理事长田向阳表示，中国钢铁产业规模庞大、产业基础扎实，期货市场运行规范、发展成熟，本次合作将进一步吸引全球钢铁企业与金融机构参与价格形成，持续提升中国钢铁期货合约的国际影响力。