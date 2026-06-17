FSMOne予恒指今年目标24915点 料减息周期告终 加息不急进

投资平台FSMOne发布2026下半年投资展望，对恒指今年底目标价定于24,915点，2027年目标价为27,000点，而2028年目标价为29,000点。FSMOne（香港）投资组合管理及研究部分析员李栩指出，港股新股市场今年表现热烈，集资额为环球排名前列，北水持续流入支持港股表现。

AI股纳入指数将改善大市

恒生指数今年落后区内指数，李栩指出，AI相关股份或有望纳入指数，带动港股表现，但关键仍是科网股的盈利能否改善。他续指，美团（3690）、京东（9618）、阿里巴巴（9988）等科网股陷入外卖价格战，拖累港股盈利增长，加上新股解禁潮带来的沽压，将对港股构成阻力。

美股市盈率仍低 关注CPI回升幅度

美股方面，FSMOne（香港）总经理陈家朗表示，美国经济仍然强劲，制造业PMI及非农就业数据均见回升，企业盈利亦续创新高。不过他称，通胀隐忧较大，虽然美伊战争接近尾声，但波动的能源价格对通胀影响巨大，消费价格指数（CPI）中住房数据回升更值得关注。他相信，联储局本轮减息周期已经结束，但不会像市场预期急进加息。

FSMOne看好美国科技板块及数码经济，认为AI资本开支及盈利增长支撑美股基本面。李栩指出，标普500指数年初至今上升约10%，但预测市盈率反而下跌，反映盈利上修幅度快于股价上涨，基本面推动美股上升；而Nvidia（NVDA）及美光科技（MU）合共贡献标指约36%的盈利增长，AI基础设施相关股份是主要动力，FSMOne对消费板块则保持审慎。

看好韩台股 记忆体超级周期持续

其他市场方面，FSMOne看好南韩及台湾股市，受惠记忆体超级周期延续，南韩股市估值仍然便宜，预测市盈率低于10倍，是环球表现最好的股市之一。资产配置方面，FSMOne采取股债中性策略，债券方面看好投资级别企业债券，尤其澳元、英镑及美元债券，收益率接近5厘。