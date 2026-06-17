证监会寻法庭颁令 促泰加控股前主席吴宇向股东收购股份

证监会表示，泰加控股前主席吴宇涉嫌违反受信责任，最终导致该公司在停牌后被除牌，证监会已入禀寻求法庭颁令，要求吴宇收购由投资大众持有的公司股份。证监会同时寻求法庭对吴及另外10名泰加控股前董事作出取消资格令。

涉意图挪用1.5亿美元 导致泰加除牌

证监会指出，是次法律行动源自证监会对Nerico Brothers Limited（NBL）未有偿还逾1.5亿美元一事进行调查，有关资金由泰加控股的主要营运附属公司泰加保险在2020年6月至2021年10月期间存放于NBL，宣称用作外币程式交易。

证监会指，吴宇涉嫌参与了一项诈骗计划，意图挪用全部或部分资金，而这些资金则被进一步转移至一个在开曼群岛注册成立，并由安山资本管理且受吴控制的基金。会方指出，若非吴的失当行为，泰加控股的股份不会被暂停买卖，最终亦不会被除牌，而该公司股东本应能够在公开市场出售股份，以收回其投资价值。证监会因此寻求法庭颁令，要求吴收购投资大众所持有的泰加控股股份。

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另控10名前董事 包括张德熙

至于另外涉及10名前董事的案件，均为证监会法律程序的答辩人，包括泰加控股前执行董事兼主席张德熙；前执行董事陈学贞、芮元青和韦伟成；前执行董事兼财务总监刘家仪；前执行董事兼行政总裁穆宏烈；前独立非执行董事尹锦滔、梁浩然和黄绍开；以及另外一名前执行董事。

证监会表示，其他答辩人大多数于关键时间为泰加保险董事，涉嫌疏忽职守，在涉及重大集中风险的情况下，仍容许该等资金存放于NBL；他们亦涉嫌没有采取合理步骤，以设立充足的保障措施及监察机制，防止该等资金流失。

证监已限制部分资产 终身禁止吴宇进行受规管活动

会方为确保有资金应付法庭日后作出的任何收购令，已于2024年4月向富途证券及盈透证券香港发出限制通知书，以禁止两家公司处置或处理在吴宇所持有的部分客户帐户内的资产。而证监会在另外采取的纪律行动中，已先后撤销NBL和安山资本的牌照，其各自的高级管理层亦被终身禁止进行受规管活动，当中包括吴宇。



