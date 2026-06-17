比特币失守6万美元后迎反弹 新火研究院：多项数据反映已筑底

比特币本月初一度失守6万美元后，近期迎来超跌反弹。新火研究院表示，多项数据均反映行情已出现筑底走势，其中比特币现货ETF净流出持续收窄，Coinbase与USDT之间负溢价亦逐步修复。行业基本面上，主流矿机的停机成本维持在30,000至5,000美元区间，行业阶段性成本底部初步形成，是加密市场历轮行情见底的典型特征。

机构资金逆市布局趋势突出

从一线交易状况观察，机构资金逆市布局趋势尤为突出。以新火集团为例，旗下场外交易（OTC）周成交量环比大增逾8倍，平台活跃用户数目亦同步翻一番，两项业务数据均创历史新高，反映出场外资金入场意愿显著升级。新火研究院链上监测数据更显示，多家上市企业及资深大型机构，纷纷在6万美元这一关键价位大笔吸纳资产。

市场风险偏好回升

展望后市，流动性释放与宏观政策将成为带动行情向上的两大核心动力。SpaceX上市后表现理想，带动市场风险偏好回升，先前因认购新股而被冻结的巨额资金陆续解冻。这部分闲置流动性释放后，将积极寻找价值洼地，比特币等被低估资产料成为主要流向。

宏观与监管方面，美国联储局新任主席沃什于首场议息会议上发言，将为短期货币政策定调；而《CLARITY 法案》若在7月底顺利落地，亦会大幅提升机构入场的制度信心。综合底部形态、资金流向及政策前景，新火研究院对后续走势维持乐观判断。

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