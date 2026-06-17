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智谱回A有进展 科创板IPO状态变「辅导验收」

股市
更新时间：17:26 2026-06-17 HKT
发布时间：17:26 2026-06-17 HKT

据内媒报道，智谱（2513）回A上市有新进展。中证监网站披露，智谱科创板IPO辅导状态已变更为「辅导验收」，辅导券商为国泰海通证券。该股今日收报1,660元，升逾12%。

拟募资150亿元人民币

智谱计划申请在A股科创板上市，募资150亿元人民币，拟发行909.88万股至3876.9万股，占发行完成后公司总股本的2%至8%；若超额配股权获悉数行使，发行数量将在1,046.36万股至4,458.43万股之间。

上述150亿人民币募集资金中，120亿人民币将用于人工智能通用基座大模型项目；20亿人民币用于大模型MaaS一站式服务平台；余下10亿人民币用作补充流动资金。智谱表示，申请A股上市主要基于三大原因，包括为持续研发投资提供额外资金、提升公司在AI领域的影响力及话语权，以及进一步拓宽融资渠道。

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