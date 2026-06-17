印尼金矿商MERDEKA GOLD在港第二上市 传国际发售暂已超购数倍

已在印尼挂牌的黄金矿商MERDEKA GOLD（6228）今日起招股，发行8,966.86万份香港预托证券（HDR），最高招股价26.6元，集资最多近23.9亿元，而所有HDR由12个售股股东卖旧股，每份HDR代表10股。该公司企业发展与投资者关系副总裁李明扬解释，公司不需要额外的资金，加上控股股东不希望摊薄股权，故在港第二上市。值得留意的是，其控股股东、印尼矿业集团PT Merdeka Copper Gold Tbk（MCG）在上市前及后均持股63.33%。另市传该公司的国际发售暂时已获数倍超购。

预计公司今年有盈利

他又解释，鉴于印尼监管要求，因而以HDR形式上市，亦有发行股份，以确保其股票在印尼和香港市场交投活跃。过去很多公司仅透过介绍形式，将HDR挂牌，对上一间为12年前。该公司的金矿Pani位于哥伦打洛，于今年2月实现首次黄金生产，且及后一个月完成首次黄金销售。他预计公司今年将会有盈利。

他指出，由于公司是印尼公司，故希望先在当地挂牌，及后内部进行第二上市地研究，因为很多投资者反映其投资授权范围不允许直接投资印尼市场，故冀寻找一个矿业投资者集中的交易所，如香港、澳洲、伦敦和北美等。

称投资者对公司兴趣强劲

他指出，选择在港上市，因为港交所于2023年与印尼证券交易所签署合作备忘录（MOU），推广两地企业跨境上市，另在港挂牌的黄金矿商及在港的投资者很国际化。他透露，在联系基石投资者等过程中，看到投资者对公司的兴趣很强劲。

港府积极推动香港成为国际黄金交易中心，他认为香港有很多机会，但公司看法可能更广阔，不一定要公司自身在港展业，可以是总部位于香港的企业与其在印尼合作。

