景顺称恒指今年盈利增长远逊韩股 外资仍低配中国资产 美股偏好半导体及硬件股

景顺发布2026下半年市场展望，景顺亚太区环球市场策略师赵耀庭指出，恒指今年盈利增长仅约低双位数百分比，远低于韩国股市逾200%的盈利增长，资金自然流向增长更显著的市场。同时，近期多宗大型IPO吸纳大量资金，加上AI基建资本开支庞大，传统股份较难获得投资者关注。

中国科技股有望迎价值重估

赵耀庭对中国科技股看法正面，认为外资目前仍低配中国资产，随著中国在AI、高科技制造及生物科技等领域展现竞争力，外资兴趣正逐步升温。赵耀庭表示，中国上月出口增长约20%，主要来自半导体出口，绿色转型产品如太阳能板、电动车等亦贡献显著，中国控制全球绿色转型供应链约80%市场份额。监管环境亦转为顺风，科技行业是获得政策支持的关键行业之一，赵耀庭认为中国科技股估值仍吸引，正迎来价值重估机遇。

市场对加息预期过于「鹰派」

央行政策方面，赵耀庭指出市场对加息预期过于「鹰派」，预期联储局介乎零至一次减息，就业市场维持强劲但通胀仍高于舒适区，未来数月将按兵不动。

美元走弱是核心观点之一

美股方面，景顺维持正面观点，AI资本开支持续推动经济活动及企业盈利，偏好半导体及硬件企业，对软件公司较为审慎。美元走弱是景顺核心观点之一，美元仍被高估，霍尔木兹海峡重开将引发资金流出美国，流向估值更吸引、增长更强劲的市场。至于新兴市场跑赢美国需要三个条件：美元走弱、当地央行宽松、油价处于60至80美元区间，赵耀庭认为三个条件均已满足。

金价回调是买入机会

黄金近期下跌，部分因土耳其央行出售黄金，但研究显示70至80%央行计划增持黄金储备。赵耀庭认为金价回调是买入机会，黄金可占投资组合约5%，对固定收益久期风险保持审慎。

