6只新股同日招股 包括AI技术及PCB概念股等 一手入场费最多逾1.2万

再有6只新股今日起至下周二（23日）招股，其中包括电子设备高精密智能制造平台领益智造（1688）、企业级人工智能技术与服务提供商中科闻歌（1956）、PCB直接成像设备供应商芯碁微装（9630）、黄金开采公司Merdeka Gold（6228）、智能停车空间运营商科拓股份（2272）及模拟集成电路商圣邦股份（3661），预期将于6月26日正式挂牌。

领益智造较A股折让44%

已有A股上市的领益智造拟发行8.12亿H股，一成香港公开发售，最高招股价10.18元，集资最多82.7亿元，每手660股，入场费6,786.56元，国泰君安国际为独家保荐人。领益智造A股（002600）昨日收报15.69元人民币，折合约18.19港元，即H股较最高招股价折让约44%。

该股引入广发基金、Kaide Global Investme、Qube、Ti-Capital Funds、惠理）、宏兴国际、MSIP、香港景林、3W Fund、Deliante、舜宇资本、荣耀、Jain Globa、Seven Grand、泰康人寿、大成国际、光大理财、GRANITE ASIA及Verition为基石投资者，投资金额合共约4.07亿美元。

中科闻歌最多可回拨至20%

中科闻歌拟发行1,483.46万H股，5%于香港作公开发售，最多可回拨至20%，招股价60.7元，集资约9亿元，每手200股，入场费12,262.44元，中金公司为独家保荐人。

该股引入China Orient Enhanced Income Fund、嘉实国际资产管理、前海国际基金管理、国惠（香港）控股、华泰资本投资及民银国际投资（香港）为基石投资者，投资总额合共3,100万美元。

芯碁微装引入高瓴等基投

芯碁微装拟发行1,283.87万股H股，一成香港公开发售，招股价240.09元至252.73元，集资最多32.4亿元，每手50股，入场费12,763.94元，中金公司为独家保荐人。

该股引入合肥市国资委的合肥建汇、芯耀投资、晶合集成香港、JPMAMAPL、胜宏科技香港、CPE CHESTNUT、Lion Global、CICC FT （与景林场外掉期有关）、高瓴资本（HHLR）、Huadeng Victorious、Montage HK、永联投资、Monterey Park、博时国际、汇添富（香港）、富国香港及富国基金、广发基金、海燿实业及阳光电源香港为基石投资者，认购金额合共逾2亿美元。

Merdeka Gold已在印尼上市

已在印尼上市的Merdeka Gold发行HDR在港第二上市，拟发行8,966.86万股销售预托证券，一成香港公开发售，招股价最高26.6元，集资最多23.9亿元，每手100股，入场费2,686.82元，瑞银、中信证券为联席保荐人。

该股引入平安资产管理、万国、嘉能可、摩科瑞、托克集团、开元矿业、广发基金、中伟股份、Orix、Wind Sabre、DAMSIMF为基石投资者，购买金额合共约11.91亿港元。

科拓股份集资4亿 未引入基投

科拓股份拟发售1,011.23万股，一成香港公开发售，招股价39.55元，集资约4亿元，每手60股，入场费2,396.92元，中金公司及民银资本为联席保荐人。此外，该股未有引入基石投资者。

圣邦股份较A股折让42%

已在深交所创业板上市的圣邦股份，拟发售5,400.12万股H股，一成香港公开发售，招股价最高85.2元，集资最多约46亿元，每手100股，入场费8,605.92元，中金公司及华泰国际为联席保荐人。圣邦股份A股昨日收报127.5元人民币，折合约147.8元，即H股较最高招股价折让约42%。

该股引入新加坡GIC、JPMAMAPL、CPE Ginkgo、Da Cheng International、大家人寿、DAMSIMF、First Sentier Investors、广发基金、Golden Continent、嘉实国际资产管理、高瓴旗下HHLRA、Huadeng Technology、新加坡华勤、Sungrow Power、工银理财、iSoftStone HK、LMR Master Fund、Millennium Capital、Ninety One Asia、Ocean Fine Industrial、中邮理财、Taikang Life、Value Partners，认购金额合共约2.93亿美元。