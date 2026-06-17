恒指跌181点 内银受压 快手舜宇逆市升7% 专家忧跌穿两万四｜港股收市

内地经济数据逊色、监管加强跨境资金流动管理及内房持续疲弱，多重利淡因素笼罩下，港股走势明显跑输亚洲区内其他市场。恒生指数收报24312点，跌181点或0.7%；国指报8144点，跌96点；科指则报4669点，逆市升10点或0.2%。

恒指高开2点后，早段曾跟随区内升势，升幅一度扩大至67点，高见24560点。惟市场对跨境资金监管的忧虑升温，大市很快倒跌，午后跌幅曾扩大至239点，最终收报24312点，跌181点。

中行挫近3%

人民银行行长潘功胜在陆家嘴论坛宣布，授权工行、农行、中行、建行、交行及中信六家银行，在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点。惟内银股午后全面受压，中国银行（3988）跌2.7%，报5.32元；招商银行（3968）跌2.4%，报48.42元；工商银行（1398）跌2.1%，报7.04元；建设银行（939）跌2%，收报8.71元。

国际油价回落，「三桶油」全线向下。中海油（883）跌3.1%，报22.84元；中石化（386）跌0.7%，报4.25元；中石油（857）跌0.6%，报9.73元。

快手（1024）据报旗下可灵AI首轮融资由泛大西洋投资集团领投，双方正在接洽，快手股价升7.3%，成为表现最好蓝筹股。苹果据报计划2027年底推出多款重点硬件产品，包括内置镜头AirPods、折叠iPhone及20周年纪念版iPhone，苹果概念股受刺激向上，舜宇（2382）升6.6%，报79.55元；瑞声（2018）升2.2%，报48.88元；蓝思（6613）升1.7%，报28.28元。

MiniMax升6% 智谱再飙13%破顶

AI概念股继续成为市场焦点。MiniMax（100）升6.3%，收报443元，新一代通用模型MiniMax M3全面接入支付宝TokenPay一站式方案。智谱（2513）劲飙12.6%至1660元，创收市新高。中芯国际（981）亦升2.4%，报75.75元。首挂新股SENASIC（6675）高开72%后持续强势，收报41.7元，较招股价升127.1%，一手帐面赚4668元。

曾永坚：市场忧境外存量资金撤资

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，港股已累积不少跌幅，但一旦联储局释放强硬缩表立场，环球资金或提早撤离风险资产，港股难以独善其身，警告大市有机会再度显著回调，甚至下穿24000点心理关口，后市风险不容轻视。

曾永坚解释，市场最忧虑过去数年长驻港股的境外存量资金陆续撤资回笼，成为恒指挥之不去的阴霾，亦是港股独有利淡因素。他又指出，现时市场炒作多只未过禁售期的半新AI概念股，憧憬其纳入深港通及指数成份股，但这类股份买盘多来自透过非正式渠道流入港股的内地资金，正是监管层近期重点规范的资金流向，增添板块不确定性。

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恒指今早高开1点后，升幅一度扩大至67点，高见24560点，但其后很快就「倒跌」，最多更曾跌226点，低见24267点，临近中午跌幅收窄，半日报24403点，跌90点或0.37%，半日成交1,455亿元。科指中午报4666点，升8点或0.17%。

重磅蓝筹股中，汇丰（005）及腾讯（700）撑市，分别升1.23%及1.03%。若单计股价变幅，则以舜宇（2382）升8.45%最佳，而快手（1024）据报正与泛大西洋投资集团（General Atlantic）洽谈，希望由该集团领投其视讯AI部门可灵AI的首轮融资，亦刺激股价升5.81%。

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苹果概念股向上

消息面上，苹果据报正计划于2027年底推出多款重点硬件产品，当中包括内置镜头的AirPods、下一代折叠iPhone，以及为纪念iPhone面世20周年而设计的新款iPhone，刺激苹果概念股向上，除了舜宇之外，瑞声（2018）及蓝思（6613）亦升2.8%及1.8%。

相关文章：苹果据报2027年推3大硬件 包括镜头版AirPods、第二代折叠iPhone及20周年iPhone

焦点股份中，MiniMax（100）半日升逾6%，报442.2元；该股新一代通用模型MiniMax M3全面接入支付宝TokenPay一站式全栈解决方案，同时用户透过支付宝AI付，将在MiniMax Agent提供的Mix Claw服务中说句话即可完成应用内结账。至于同业智谱（2513）半日亦升1%，报1,490元。

此外，新股SENASIC（6675）高开72%后，持续强势，中午报40.12元，升118%。

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美伊紧张局势缓和，据外媒引述谅解备忘录最终草案，美国将在协议签署后立即放行伊朗石油出口，松绑其被冻结海外资产，并联合地区伙伴为伊朗筹集至少3,000亿美元的重建与发展资金。美国总统特朗普表示，船只已开始通过霍尔木兹海峡，而且免费通行。

美股三大指数周二个别发展，道指一度破顶，高见52190点，收市升328点或0.64%，报51999点；标指跌42点或0.57%，报7511点；纳指跌307点或1.15%，报26376点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌2.5%至6192点。

亚太区股市方面，日股今早暂升0.41%、韩股则跌0.39%，港股恒指则高开1点，报24495点。蓝筹股中，新东方（9901）升2.7%，为表现较好股份。

阿里发布具身大模型Qwen-Robot

重磅科技股个别发展，腾讯（700）完成发行四笔票据涉365亿元，开市跌0.4%；阿里巴巴（9988）发布具身大模型Qwen-Robot系列，股价升1.2%；美团（3690）跌0.4%；小米（1810）跌0.08%，京东（9618）则无起跌。

建滔积层板遭折让11.5%配股

个股消息中，建滔积层板（1888）公布，建滔集团（148）全资附属建滔投资配售1.55亿股股份，相当于已发行股本总额约4.92%，每股配售价76元，较上日收市价折让约11.5%，套现117.8亿元。建滔积层板及建滔集团股价今早分别跌5.1%%及1.9%。

龙蟠科技折让近9%配股

龙蟠科技（2465）亦宣布，拟配售1,500万股新H股，占已扩大发行股本1.9%，集资近2亿元，每股配售价13.09元，较上日收市价折让近9%。该股开市报14.02元，跌2.4%。

百胜中国购必胜客内地所有权

百胜中国（9987）跟Yum! Brands签署最终协议，以12亿美元（约93.6亿港元）现金对价，收购必胜客品牌在中国大陆的所有权，百胜中国日后毋须再支付特许经营费，交易预计于今年第三季度完成。该股开市报344.4元，无起跌。

SENASIC公开发售超购5143倍

新股方面，SENASIC（6675）公开发售超购约5,143倍，一手中签率2%，国际发售超购3.44倍。该股开市报31.6元，升72%。

北水动向方面，昨日净买入港股34.63亿元，盈富基金（2800）、建滔积层板（1888）及建滔集团（148）分别获净买入23.5亿元、16.99亿元及14.01亿元；而腾讯（700）、阿里（9988）及美团（3690）分别遭净卖出16.39亿元、16.33亿元及5.86亿元。

