市场静待联储局议息结果｜古天后

6月17日，多云，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。市场憧憬中东地缘政治局势缓和，国际油价继续插水及债息回落，不过美股周二个别发展，道指再破顶，盘中曾首次突破52000关，高见52190，收市亦创历史新高，报51999，升328点或0.64%，报51999；标指跌42点或0.57%，报7511；纳指跌307点或1.15%，报26376。

新股SpaceX挂牌后股价连升三日，涨幅一度超过17%，盘中SPCX曾高见225.64美元，市值超越亚马逊及微软，直逼3万亿美元，股价收市报201.68美元，升幅放缓至4.77%，市值为2.65万亿美元，超过亚马逊成为全球第五大上市公司，但仍落后于微软。其他重磅股以科技股表现较差，Tesla股价跌1.58%，Nvidia亦跌2.37%，为表现最差道指成份股，Micron回吐6.18%，超微半导体（AMD）跌7.3%，英特尔急泻8.45%。不过金融板块有追捧，摩根大通升3.68%，为升幅最大道指成份股，Visa升2.87%，美国运通及高盛涨幅都超过1%。

调查料FOMO续推动AI交易

贝莱德全球定息收入投资总监Rick Rieder向彭博电视表示，美国与伊朗达成临时和平协议后美股飙升，反映投资者重新配置货币市场基金中8万亿至9万亿美元资金。佢指出，之前太多资金观望局势发展，SpaceX上周挂牌后，已迫使部份投资者配置组合中作出调整，如今重大地缘政治风险已经消除，加快市场动力。

美国银行每月调查显示，约56%受访基金经理以「荣景」（boom）来形容当前AI周期，反映大部分投资者相信FOMO将继续推动AI交易。与此同时，只有21%基金经理认为美股已进入狂热（euphoria）阶段，估值升至极端水平；9%称已届「获利沽货」阶段，即预期泡沫爆破大型投资开始抛售。

联储局主席沃什（Kevin Warsh）主持上任后首个议息会议，美国10年期债息一度回落5.3个基点，报4.412厘，对息口较敏感嘅2年期债息降2.52个基点至4.0411厘。美汇指数最多回升0.16%，高见99.791，其后轻微倒跌；虽然日本央行一如预期加息0.25厘，但日圆保持疲弱，最多跌0.09%，报160.49兑每美元。

恒指重返26000方扭劣势

港股上周反弹两日后，本周两个交易日表现麻麻，虽然周一回升，但却高开低走，开出阴烛，昨日则低开低走，恒指跌幅一度扩大至463点，低见24378，几乎将反弹升幅蒸发近四成，收市跌幅收窄至348点，报收24493，又再失守全部移动平均线。幸而两个下跌交易日减交均见缩减，反映沽压唔算太严重。

不过，自美伊宣布本周五将签署停火协议，中东地缘局势缓和，国际油价及债息回落下，港股反弹力度相对其他股市明显偏弱，港股反弹面对阻力重重，而最基本要先企稳5日线及10日线，并重上20日线，并突破下降轨25500阻力，港股方能改变目前一浪走低一浪嘅形态。暂时反弹阻力为10日线约24778及20日线约25138，而50日线及250日线约25700水平阻力更大，要扭转目前约势，除要突破下降轨外，并要收复所有移动平均线，即重返26000水平，方能扭转自5月展开跌浪，再展升浪。

至于短线支持为24400/24200/24000，一旦再跌穿上周底部约24000水平，下方支持为23800/23500。由于今晚联储局议息，料今日港股表现较为牛皮，市场静待议息结果。

古天后