大家乐上演翻身剧本｜唐牛

大家乐（341）最新公布全年业绩，收入按年下跌4.5%至81.8亿元，盈利下跌29.4%至1.6亿元。「业绩倒退㖞，点解放榜后连升两棍？」好戏在后头，集团业绩报告表明，下半年明显复苏，盈利较上半年劲升1.5倍，按年亦升32%，主要受惠管理团队迅速采取行动，优化业务模式、整合网络、提升成本效益及精简企业架构。

现价计股息率达8厘

集团同时宣布，末期息由25仙增加至30仙，全年计维持不变派40仙，现价计股息率达8厘，以炒turnaround股票来说，十分吸引了。

还有一点要留意，集团宣布动用最多5,000万元回购股份，为在十多年低位的股价增添动力，每逢下跌均是吸纳良机，然后静待翻身剧本上演。

唐牛

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