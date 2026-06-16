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道指再升逾300点再创新高 SpaceX再飙17% 成第四大市值公司 超越微软及亚马逊

股市
更新时间：22:34 2026-06-16 HKT
发布时间：21:47 2026-06-16 HKT

美股高位整固，市场观望本周联储局议息及美伊于周五签署和平协议，道指升逾300点，再创新高。

道指报51998点，升327点；标指报7542点，跌12点；纳指报26598点，跌85点或0.3%。

发新股收购公司 无阻急升

SpaceX上市第三个交易日继续炒上，股价一度见225.64美元，急升17.2%，市值高达2.97万亿美元，一口气超越亚马逊（AMZN）及微软（MSFT），成美股第四大公司。SpaceX同时公布，发行600亿美元股份，收购AI编程工具Cursor。

至于亚马逊微升0.4%，微软则跌近2%。SpaceX同系公司特斯拉（TSLA）亦跌近2%。

相关新闻：SpaceX斥600亿美元收购AI工具Cursor 全数股份支付

专家料短期波动大

Truist Wealth投资总监兼首席市场策略师Keith Lerner认为，市场情绪仍然积极，即使标指尚未回升至新高水平，但走势反映美国经济具有韧性。他预计股市短期内波动较大，但考虑到指数已从3月低位大幅升至目前水平，大方向势头良好。

相关新闻：SpaceX两日累飙四成 Cathie Wood旗下ARK狂扫330万股 月内料获纳入多个指数

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