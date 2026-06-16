救世口罩母企申GEM板上市 年收入逾7500万元 口罩等消耗品仍占八成

在COVID-19疫情期间发迹、经营一次性口罩品牌「SAVEWO」的救世集团递表申请GEM板上市，百惠资本为保荐人。截至今年3月底止年度，救世集团毛利率48.5%，按年升1.6个百分点；纯利1678.1万元，升逾1倍，主要因为出售厂房及机器，以及附属公司的收益。

期内，该公司收入7554.3万元，按年增加3.2%。当中，口罩、快速抗原检测试剂及消耗品占79.7%；医疗保健设备及配套配件占15.5%。该公司披露，来自政府及机构招标的收益由2024/25财政年度约370万元，增加至2025/26财政年度的440万元。于2025财政年度及2026财政年度，救世集团向股东宣派股息分别约410万元及300万元。

救世集团在2020年4月成立，6月便推出SAVEWO 3DMASK。随著香港于2023年3月解除口罩令，其扩展产品组合，纳入其他个人防护及医疗保健产品，例如快速抗原检测试剂、伤口护理产品、电动轮椅及折叠式拐杖。

该公司联合创办人为蔡诗敏和丁圳，蔡诗敏出身自金融界，曾于恒生银行、法国巴黎银行香港分行及工银国际，并在私人银行、财富管理以及销售及交易部门担任管理职务。丁圳则在成立救世集团前，为从事电子产品及其他消费品的采购及转售的公司Zeta创办人。