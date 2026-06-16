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安宁控股拟明年招标售显达路土地 完成交易后派息退市 股价曾升50%

股市
更新时间：14:21 2026-06-16 HKT
发布时间：14:21 2026-06-16 HKT

安宁控股（128）昨日公布，拟透过招标方式出售位于新界荃湾老围显达路10号的土地后，透过股息分派向股东回馈价值，并自愿撤销在联交所的上市地位。受消息影响，该股今早高开15%，最多曾升50%至0.6元，其后升幅收窄，暂报0.54元，续升35%。

目标明年第三季完成

公告指出，董事会于今年6月15日议决采纳财务顾问的建议，透过招标方式出售位于新界荃湾老围显达路10号的土地，而出售事项完成后，公司股 份将根据上市规则第6.15(2)条自愿撤销在联交所的上市地位。

为优化投标参与度、提升招标竞争力及股东整体回报，目前拟于2027年第一季度展开招标程序，以配合道路刊宪程序的预期完成时间，指示性目标为于明年第三季完成建议出售事项，惟具体时间将视乎市况及监管程序。

显达土地账面值3.2亿

截至去年12月底止年度，显达土地账面值3.2亿元；但该账面值不应被视为显达土地的现行市值、日后招标的最低保留价格或建议出售事项代价。

此外，于建议出售事项完成后及建议除牌前，公司拟透过股息分派向股东回馈价值，该金额将包括建议出售事项所得款项净额、公司若干现金储备，以及可能出售或赎回公司金融资产所产生的所得款项净额，并经计及公司须支付相关费用及开支，以及维持充足营运资金水平及遵守所有适用法定及监管规定的前提下厘定。
 

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