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日央行如期加息 日股一度突破7万点 惟收市未能企稳

股市
更新时间：14:35 2026-06-16 HKT
发布时间：11:58 2026-06-16 HKT

日本央行如期加息后，当地股市持续强势。日经225指数一度突破7万点，高见70020点，其后升幅收窄，最终收报69404点，升87点或0.13%；若以今年至今计，则累升约38%。据日经新闻报道，市场出现短期行情过热后的获利回吐卖盘，令股市升幅收窄，同时亦担忧加息可能导致经济放缓，零售、食品等内需相关股票表现低迷。

海外投资者仍有买入空间

不过，报道指从中长期来看，支撑市场的积极因素并不少，其中包括海外投资者有进一步买入日本股票的空间。野村新加坡一份报告指出，商品投资顾问（CTA）在日股反弹至66000点区间后，正在重新扩大多头（买入持仓）；又指日股若维持在7万点附近运作，CTA每周可能以1,500亿至2,000亿日圆的规模进行净买入。同时，报告指日股波动率仍维持高位，但CTA多头规模约为1万亿日圆，相对较小，因此市场处于较容易推动多头进一步扩大的状态。

展望后市，市场关注焦点将是中东局势能否进一步缓和。据悉，美伊双方在霍尔木兹海峡通行费问题上仍存在分歧，如果能够确认局势正在稳步推进，预计日股可能在7万点区间站稳，并进一步挑战更高水平。

相关文章：日央行加息0.25厘至1厘符预期 创31年新高 明年4月起暂停缩减购债

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