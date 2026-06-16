本地个股杠杆及反向ETF势面世 初期料集中蓝筹股 业界吁勿视长线投资工具

鉴于个股杠杆及反向产品过去一年备受市场欢迎，香港证监会早前修订相关规定，将容许的挂钩范围扩展至香港上市个股，并加强投资者保障措施。换言之，发行商日后可以推出追踪香港股票的杠杆及反向产品。市场人士预期，初期产品大概率集中于大型蓝筹股，认为此举是香港产品创新的重要一步，但提醒投资者不应将此类产品简单视为长线投资工具。

市场对相关产品需求旺盛

证监会数据显示，自去年3月推出以海外上市股票为标的之同类产品以来，其管理资产及日均成交额已分别急增逾302倍及136倍，达到1,060亿元及93亿元。港交所数据亦指出，本港现时有约40只杠杆及反向产品，今年首5个月平均每日成交金额为63亿元，较去年同期的45亿元上升40%，可见市场对这类产品的需求相当旺盛。

熟悉资本市场的澳洲会计师公会大中华区副会长梁祐庭回复本报查询时表示，证监会是次修订对香港市场正面，将高流通量、超高市值的本地个股纳入个股杠杆及反向产品范围，有助在现货股票与衍生工具之间，补上一类标准化、透明度高、可在交易所买卖的短线交易及风险管理工具。

他预期，修订将吸引具备ETF及杠杆反向产品经验的发行商研究推出相关产品，初期大概率聚焦于市场认知度高、成交活跃、对冲条件成熟的大型蓝筹，例如大型科技股、金融股或其他超高市值股份；总括而言，这是香港产品创新的一步，能丰富投资者交易及风险管理工具。

香港股票分析师协会副主席曾永坚亦指出，根据证监会最新通函，排除在内地和香港双重上市公司以及在任何内地交易所上市股票后，首批可发行相关产品之标的，预计将集中于本地蓝筹股和合资格红筹股，即投资者较熟悉的香港大型本地企业，以及部分中资背景企业，例如腾讯（700）等。

或增加正股短线成交和波动

至于新规定对市场流动性影响，梁祐庭分析指，料初期主要反映在产品本身的成交、庄家活动及相关对冲需求上，尤其是当标的股份出现业绩、重大消息或市况急速波动时，相关杠杆及反向产品的对冲及每日再平衡需求，有机会增加正股的短线成交和日内波动。不过，由于正股走势最终仍取决于公司基本面、宏观流动性、行业前景及资金配置，相关产品对正股中长期价格的影响或相对有限。

根据投委会资料，杠杆及反向产品并非适合所有投资者，其适合对象主要是经验丰富、经常买卖、充分理解产品性质及相关风险，并能每日密切监察产品表现的投资者。

价格偏离料低于跨市场产品

以近期市场波动为例，上周亚洲主要股市经历「黑色星期一」及隔日大幅反弹，本港资产规模最大的个股杠杆及反向产品南方两倍做多海力士（7709）便出现了价格偏差现象。该产品的标的正股于周一及周二分别下跌7.7%和上涨15.9%，但产品价格仅跌7.8%及升15.4%，实际表现与理论价格不符。

曾永坚解释，杠杆及反向产品出现价格偏差，主要原因是跨市场传导滞后，如正股在海外市场交易而产品在本地发行，两地交易时间、套利效率不同，导致价格难以即时同步；以及产品自身结构特性亦会影响对正股变动的即时响应能力。他强调，若产品标的为本地蓝筹股，由于正股与产品同属一个市场，价格偏离程度可能将明显低于跨市场产品。

另有分析指，ETF通常依赖做市商维持价格与底层持仓一致，惟在收盘竞价阶段，此保护机制可能减弱，大手买卖或导致ETF价格急剧攀升或大跌。

曾永坚建议，散户部署此类较高风险产品时，应实际评估自身财务实力与风险承受能力，留意产品流动性，并深入理解目标正股的基本面，做足功课。梁祐庭则建议，投资者在首次交易前，应清楚确认理解每日重设、杠杆放大亏损、以及在震荡市况产品回报可能偏离正股走势等特点。