恒指挫348点 ATM领跌 经济数据拖累内需股 联想逆市升4% 专家科下试两万四｜港股收市

中国「三头马车」中零售及固投差过预期，拖累港股表现，再度跑输亚洲区内主要市场。恒指收市报24493点，跌348点。大市成交缩至2498亿元，为一个半月以来新低。

恒指低开16点，初段一度转升2点后受制10天线，几乎由头跌到尾，午后低见24378点，跌464点，收市报24493点，跌348点。国指报8240点，跌135点。科指报4658点，跌106点或2.2%。

美团插4% 腾讯阿累跌逾2%

重磅科技股拖累大市，美团（3690）收挫3.8%报75.3元，该集团指，将持续改良计价、时长预估、路径规范等算法，不断提升骑手配送与用户服务品质。阿里巴巴（9988）跌2.1%报107元。阿里发布了首个千问具身智能大模型Qwen-Robot系列；同时阿里云指旗下平头哥已在金融行业部署自研的真武AI晶片超过10万张，服务逾150个银行、证券、保险及基金。至于腾讯（700）跌2.7%报447.4元；小米（1810）跌2.3%报25.66元。

联想升4% 冠绝三大指数

AI主题板块个别发展，联想（992）升4.3%报25.46元，为表现最好的三大指数成分股。PCB概念股建滔积层板（1888）再飙7.1%报5.7元，创新高；但母企建滔集团（148）回吐1.6%报99元。AI大模型的智谱（2513）升1.2%报1474元；而MiniMax（100）跌1.7%报416.6元。

润啤跌近半成 老铺挫4%

内地经济数据继续疲弱，内需股显著受压。华润啤酒（291）挫4.6%收报22.62元；海底捞（6862）跌3.3%报12.14元；百威亚太（1876）跌3%报6.82元。新消费股方面，老铺黄金（6181）下滑3.7%报469.6元；毛戈平（1318）跌3.1%报57.45元；蜜雪冰城（2097）跌2.6%报258.8元；泡泡玛特（9992）跌1.2%报174.8元。而体育用品股的李宁（2331）插3.5%报16.65元；安踏体育（2020）跌2.7%报73.3元。

内房及物管股继续挨沽，国家统计局公布，5月内地70个大中城市新建住宅售价，按年下跌3.5%，按月跌幅扩大至0.2%。龙湖（960）大跌8.9%收报7.68元，为表现最差蓝筹股；融创中国（1918）插7.2%报0.77元；华润万象生活（1209）跌5.1%报39.8元；碧桂园（2007）跌4.3%报0.2元；华润置地（1109）跌2.6%报35.14元；碧桂园服务（6098）跌2.2%报5.42元。

大家乐绩后再爆升8%

本地餐饮股有炒作，大家乐绩后再度急升，单日涨8.1%收报4.96元，连续两日累升25.3%。该集团上年度纯利跌三成，但指出下半年生意已扭转跌势。叙福楼（1978）升3.6%报0.285元；太兴集团（6811）升1.9%报1.08元。

李明德：资金等港股另一个DeepSeek时刻

大圣资产管理投资经理李明德认为，港股技术走势持续疲弱，相信要下试24000点大关寻支持，并指出虽然港股市场资金仍然充裕，但最活跃股份却为盈富基金（2800），反映投资者仅对港股作低限度配置，尚在等待利好消息出现。他相信，在AI投资浪潮下，资金一直关注另一个「DeepSeek时刻」，例如大型科技公司大规模发展AI代理业务，相信可成为升市催化剂。

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恒指今早低开16点后，持续弱势，最多曾跌362点，低见24480点，截至中午报24533点，跌309点或1.25%，半日成交金额1,337亿元。科指中午报4688点，跌76点或1.61%。

重磅蓝筹股中，「ATM」领跌大市，腾讯（700）半日跌2.6%、阿里（9988）跌1.7%，美团（3690）更跌3.8%，为拖累恒指最主要股份；若单计股价变幅，龙湖（960）、中国宏桥（1378）及老铺黄金（6181）更泻逾6%，华润万象生活（1209）及李宁（2331）亦分别跌5.8%及5%。

另一方面，联想（992）逆市升5.8%，信义玻璃（868）及宁德时代（3750）分别升2.1%及1.8%，为表现较好蓝筹股。

内需内房股明显受压

板块表现中，内需股明显受压，其中新消费概念股泡泡玛特（9992）跌3.5%、毛戈平（1318）跌3.3%；体育用品股361度（1361）跌逾5%、安踏（2020）跌3%；茶饮股古茗（1364）跌逾5%、蜜雪（2097）亦跌逾2%。

此外，内房股中，旭辉（884）跌逾6%、融创（1918）跌逾4.8%，碧桂园（2007）亦跌3.8%。

不过，部份北水爱股继续火热，其中智谱（2513）逆市再升9%；建滔积层板（1888） 升逾8%，而建滔集团（148）则升0.7%。

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0920：美国政府一名高级官员周一表示，美国和伊朗已通过电子方式签署谅解备忘录，并将于周五（19日）举行正式签署仪式。此外，霍尔木兹海峡将于30天内恢复正常，但前提是「伊朗承诺清除所有水雷」。受消息影响，国际油价昨日急跌，今早则轻微回升，其中布兰特期油升0.6%至83.67美元，WTI期油则升0.7%至79.98美元。

美股三大指数周一全线向上，其中道指再破顶，曾高见51945点，收市升468点或0.92%，报51671点；标指升122点或1.65%，报7554点；纳指则升795点或3.07%，报26683点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一升0.39%至6351点。

Nvidia拟发债集资至少200亿美元

焦点股中，英伟达（Nvidia，NVDA）拟发债集资至少200亿美元，以扩大AI晶片产能和数据中心基础设施建设，为公司2021年以来首次债务融资；该股收市报212.45美元，升3.5%。

SpaceX再升 料6.26纳入富时罗素

此外，SpaceX（SPCX）上市第二日再爆升近两成，报192.5元；该股预计将于6月26日获纳入富时罗素指数，MSCI料大约在6月29日跟进，而纳斯达克100指数则可能在其上市15个交易日后纳入。

恒指低开16点 老铺黄金向上

亚太区股市方面，日股今早回吐0.14%、韩股则暂微升0.04%。港股方面，恒指今早低开16点，报24826点。蓝筹股中，老铺黄金（6181）及百济神州（6160）分别升1.5%及1.45%；新地（016）则跌1.8%。

重磅科技股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.6%；腾讯（700）亦升0.6%；美团（3690）跌1.7%；小米（1810）无起跌，京东（9618）跌0.5%。

五矿资源配股兼发债 筹逾126亿

个股消息中，五矿资源（1208）拟配股及发行债券，合共集资逾126亿元；股价开市跌5.5%，报9.2元。

该股拟每股8.88元配售约7.06亿股，较上日日收市价折让约8.8%，占已扩大发行股本5.5%，集资约62.5亿元。另外，集团拟发行2027年6月到期、本金8亿美元零息可换股债券，初始每股转换价10.21元，较上日收市价溢价4.8%，可转换约6.14亿股，预计可集资约8.13亿美元，折合约63.7亿港元。

北水动向方面，昨日净买入港股21.1亿元，智谱（2513）、建滔积层板（1888）及建滔集团（148）分别获净买入22.94亿元、10.21亿元及5.35亿元；而阿里巴巴（9988）、中海油（883）及腾讯（700）则分别遭净卖出8.53亿元、6.52亿元及4.87亿元。