美伊停火刺激入市 道指涨逾600点创新高 SpaceX上市次日再升8%

美伊达成停火协议，美股再度上扬，道指大升逾600点，创历史新高。

道指报51857点，升655点；标指报7552点，升121点；纳指报26560点，大升672点或2.6%。

SpaceX行使超额认购权 集资增至860亿美元

SpaceX（SPCX）上市第二日再升8%，该股获行使超额认购权，令总集资额由750亿美元增至约860亿美元。

明星股全面造好，Meta（META）狂升近5%，亚马逊（AMZN）升逾3%；Nvidia（NVDA）亦升2%。

专家：市场对科技股兴趣蔓延

SuRo Capital合伙人Evan Schlossman表示，SpaceX 成功上市反映投资者对创新及技术兴趣浓厚，亦会愿意投资在同类股份。