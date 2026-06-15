2只新股同步招股 仙工智能主打「机器人大脑」 麦科医药入场费4242元

港股新股市场再有两只股份同步招股，智能机器人公司仙工智能（6106）及生物技术公司麦科医药（2335）均由6月15日至18日招股，并同样预期于6月24日挂牌。两者集资额均逾10亿元，其中仙工智能主打以机器人控制系统为核心的「机器人大脑」概念，麦科医药则专注多肽类药物研发。

仙工智能：入场费5131元

仙工智能计划发行1,049.7万股H股，5%于香港作公开发售，发售价为每股101.6元，集资约10.7亿元；以每手50股计，一手入场费约5,131.2元。该股预期于6月24日挂牌，中金公司为独家保荐人。

公司为智能机器人企业，以机器人控制系统，即「机器人大脑」为核心，自主研发机器人控制技术，并研发及销售机器人、控制器、软件及配件，为真实场景提供一站式智能机器人解决方案。

逾2000款机器人经平台部署

仙工智能已建立广泛客户群，拥有超过2,000家集成商及终端客户，遍及逾35个国家及地区。2025年，公司82.7%收入来自中国内地，其余来自海外市场。

截至目前，已有逾2,000个机器人款型通过公司平台部署，覆盖计算机、通信及消费电子产品（3C）、汽车、自动化设备、新能源、半导体、工程机械及生物医药等超过20个细分行业。

基石投资者认购5900万美元

仙工智能已与HHLRA、元宝家办、3W Fund、广发基金、瑞华投资、中和资本、Yishao Capital及Nova Kerry Inc订立基石投资协议，基石投资者同意认购合共5,900万美元（约4.62亿港元）发售股份。

集资所得款项其中约50%将于未来五年用于推进技术及基础设施的研究及开发；约20%将用于建设一个多功能中心，整合研发、运营、组装及测试功能，以于未来五年加强公司的智能机器人开发及规模化能力；约15%将用于寻求机器人产业链上下游的收购及投资机会；约9.7%将用于建立全球销售体系；约5.3%将用于营运资金及一般企业用途。

麦科医药：最多集资12.2亿

麦科医药计划发行5,805.4万股H股，一成于香港作公开发售，招股价介乎18.2元至21元，集资最多约12.2亿元；以每手200股计，一手入场费为4,242.4元。该股预期于6月24日挂牌，建银国际及招商证券国际为联席保荐人。

公司致力推动多肽类药物成为多个疾病领域的基石疗法，并已建立全面一体化平台，支持双多功能多肽类候选药物产业化。

核心产品为MT1013多肽类药物

截至最后实际可行日期，麦科医药已开发出双多功能肽及创新候选药物管线。核心产品MT1013是一款同时靶向CaSR及OGP受体的多肽类药物，主要为治疗CKD-SHPT而开发，并具潜力进一步开发用于CKD-MBD伴骨质疏松，以及未接受透析的CKD-SHPT等额外适应症。公司另有三项关键产品XTL6001、MT1002及MT200605，以及其他候选产品。

财务方面，麦科医药研发开支由2024年的1.07亿元（人民币，下同）增加21.6%至2025年的1.3亿元；同期净亏损分别为1.57亿元及1.85亿元。公司预期2026年录得亏损净额增加，主要由于持续投资研发推进候选药物开发，以及股份支付开支增加。

麦科医药引入启源香港、云顶新耀（1952）及顺鸣资本为基石投资者，合共投资4.5亿港元。

集资所得款项中约39.1%将用于公司核心产品的持续进行及计划的临床试验以及计划的商业推出；约36.3%将用于公司关键产品的持续进行及计划的临床试验以及计划的商业推出；约14.6%将用于公司其他候选产品及技术平台的研发；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。

