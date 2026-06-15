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字节跳动据报洽购天数智芯AI晶片 同时考虑百度昆仑芯

股市
更新时间：11:29 2026-06-15 HKT
发布时间：11:29 2026-06-15 HKT

据路透引述消息报道，字节跳动正与天数智芯（9903）洽谈购买用于推理的AI晶片，并且也在考虑与百度（9888）旗下昆仑芯达成类似交易。消息人士补充，如果达成协议，天数智芯将成为继华为和寒武纪之后，字节跳动在内地的第三大GPU供应商。

受消息影响，天数智芯股价一度急升15%至607.5元；百度股价亦曾升逾3%至119.2元。

大部分晶片用于推理工作

报道指出，天数智芯预计今年将向字节跳动交付至少5万颗晶片，其中大部分用于推理工作负载，因为字节跳动正在扩大其标志性AI聊天机器人豆包的客户群。

报道提到，有关潜在交易表明，随着中国推动使用国产晶片以提高自主研发能力，以应对美国对先进晶片的出口管制，中国晶片制造商所做的努力正在取得进展。
 

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