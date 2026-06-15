美伊达成协议 港股反弹先睇二万五｜古天后

6月15日，多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，有时雨势颇大。美国与伊朗据报接近达成和平协议，国际油价大幅滑落，道指周五曾升560点，收市道指仍升353点或0.7%，报51202；标指升37点或0.5%，报收7431；纳指弹79点或0.31%，报收25888。全球瞩目新股SpaceX首日挂牌较招股价高逾19%，航天股反而趁好出货，但金融股如高盛、摩通、美国运通涨幅都超过2%。科技股个别发展，英特尔再升6.5%，AMD升4.7%，苹果及亚马逊逆市跌1%。SpaceX IPO股份首日上市收报160.95美元，较招股价高19.2%，市值达到2.1万亿美元，跻身美国第六大公司。本来已经系全球首富嘅行政总裁马斯克凭借SpaceX及Tesla合计持有股份，成为世界首位身家逾1万亿美元富翁。

巴基斯坦总理希赫伯兹表示，美国与伊朗嘅和平协议最终文本已达成一致，双方正着手推进后续步骤。另外，伊朗外交部长阿拉格齐称，伊美和平协议文本已接近达成，伊朗坚持喺境内处理高浓缩铀库存，霍尔木兹海峡相关服务也将收取费用。特朗普据报称，美伊协议可能会喺周末或下周一签署，一名华府高级官员称，对于在未来几日内与伊朗签署谅解备忘录，抱有80%至85%信心。美伊达成协议，金价回升近2%，而油价则大幅回落，纽约期油跌至80美元水平。美伊虽已达成初步协议，但双方对于处理伊朗核原料及核发展仍有分歧，而霍尔木兹海峡能否完全开放，仍有待观察。

上周港股开局下跌，周一留下24837至24928下跌裂口，并于周四跌至23999低位，不过于周五终结速七日跌市，反弹近2%，报收24771，但未能改变连跌五周弱势，按周再跌243点。恒指由6月2日高位26045跌至上周四低位2399，跌幅高达2046点，以月波幅计已满足月波幅需求。

恒指如未能企稳20日线恐掉头

今早亚太区股市回升，日经指数及韩国股市分别升逾4%，而黑期则升至24900水平，料今早港股高开，以上升裂口回补上周一下跌裂口，盘中或有机会回补开市上升裂口，而港股能否延续反弹势头，则要视乎今日能否企稳于24837上周一下跌裂口低部之上，日线以阳烛姿态收市。

反弹首个阻力约为10日线即接近25000大关，下一阻力为20日线约25250水平；至于50日约25675及50日线25717阻力更大，要完全扭转弱势，则要重返100日线约26000水平企稳，或有望进一步向上挑战日线保力加通道顶部约26200-26300水平。本周反弹恒指如未能企稳20日线，港股有机会再掉头向下，并再度考验20月线约24200及24000支持，一旦失守下方支持约23800/23500/23200。

古天后

