恒指半日升111点 未能企稳两万五 智谱炒高28% 溜溜梅飙189%｜港股开市

1215：受美伊达成和平协议的消息刺激，港股今早高开283点，最多曾升329点，高见25047点，但其后升幅逐步收窄，未能企稳两万五关口，截至中午报24829点，升111点或0.45%，半日成交1,591亿元。科指中午报4748点，升43点或0.92%。

汇丰中芯力撑大市

蓝筹股中，以汇丰（005）及中芯（981）撑市，两者半日分别升2.1%及5.9%，连同友邦（1299）升1.8%，为3大贡献恒指升幅股份。相反，阿里（9988）及腾讯（700）逆市向下，分别跌1%及0.7%，限制大市升幅。

联想系统亮相世界杯受捧

若单计蓝筹股价变动，以联想（992）半日升9.3%，表现最佳，紫金（2899）及洛钼（3993）亦分别升6.2%及6.1%。消息面上，联想作为FIFA官方技术合作伙伴，为本届世界杯赛事的AI判罚、数据运算及智能转播等核心系统，提供了硬件设备、AI算法及运维保障，备受市场追捧。

另一方面，AI概念股再受热捧，其中智谱（2513）半日升28%、壁仞科技（6082）、兆易创新（3986）齐升逾9%，剑桥科技（6166）升8.7%，澜起科技（6809）亦升逾7%，天数智芯（9903）则升3.7%，惟MINIMAX（100）逆市跌逾2%。

新股方面，溜溜梅（6658）公开招股超购约6,585倍，一手中签率1.5%，国际配售超购1.64倍，半日股价收报126元，升189%。

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0920：美国与伊朗终达成和平协议！美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡将于周五（19日）美伊正式签署协议后，重新开放。伊朗副外长加里巴巴迪亦宣布，伊美谅解备忘录文本已敲定，将于周五在瑞士正式签署。消息令国际油价向下，其中布兰特期油跌近4%至83.87美元，WTI期油更跌4.7%至80.91美元。

油价急跌 日韩股市大升

亚太区股市向上，日韩股市齐升逾半成，其中日股暂升5.1%至69395点，韩股更升5.4%至8576点。港股方面，恒指今早高开283点，报25001点。有分析指，美伊双方达成阶段性协议，有望对全球风险资产构成利好，惟若本周美国联储局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以来首次议息后，维持在会后声明中倾向鹰派，料恒指短期内上试25200点暂有阻力。

蓝筹股中，联想（992）大升4.9%，洛钼（3993）亦升4.8%，为表现最佳蓝筹。重磅科技股纷向上，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，阿里巴巴（9988）升2.6%；腾讯（700）升2.5%；美团（3690）升2%；小米（1810）则升1.9%，惟京东（9618）逆市微跌0.1%。

油股受压 黄金相关股向上

油金股方面，受累油价下跌，油股受压，中海油（883）跌3%，中石油（883）跌2.6%；相反，国际金价今早升约1.8%至4,293美元，黄金相关股向上，紫金黄金（2259）升8.9%，紫金矿业（2899）亦升4.5%；灵宝黄金（3350）更升9%。

中生制药拟斥最多20亿回购

个股消息中，中国生物制药（1177）宣布，公司将视乎市况于未来12个月以不超过20亿元在市场上回购；该股开市报4.8元，升逾2％。

恒指上试25200点或有阻力

高歌证券金融首席分析师聂振邦指出，周末已传出美伊签订协议的相关消息，不排除将对港股继续形成利好支撑，但恒指承接外围高开后，企稳25000点收市或有难度，本周波动区间将介乎24500点至25000点之间。

香港股票分析师协会副主席曾永坚则表示，若美伊双方达成阶段性协议，可有望推动油价国际回落，短期缓解美国通膨持续上行的压力，降低市场对年内再度升息的担忧，对全球风险资产构成利好，但内地打击非法跨境炒股的阴霾未散，料恒指上试25200点暂有阻力。

本周将迎来美国议息会议和中国「三头马车」数据。聂振邦指出，当前港股本身缺乏明确利好，如果本周出炉的中国「三头马车」数据续弱，确实会对港股后市构成压力。

关注新任储局主席货币政策

美国议息方面，市场焦点落在会后声明是否释放未来加息的线索。早前有报道指出新任主席可能倾向避免在讲话中流露明显未来利率倾向性，若真如此，反而会增加后续政策方向的不确定性。曾永坚亦表示，市场需要关注本周新任联储局主席未来的货币政策，若他维持倾向收缩资产负债表， 料港股短期内升幅将被限制。

本周出炉的还有美国5月零售销售等重要经济数据，日本、英国等央行将公布最新的利率决议 。G7高峰会亦于本周召开，市场关注七国集团领导人对中东局势最新表态。另外，因端午节，港股、内地A股和台股将在本周五（19日）休市。

