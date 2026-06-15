恒指升124点 二万五得而复失 联想升9% 智谱飙33% 专家指后市仍弱｜港股收市

美国与伊朗达成和平协议，最快本周五签署，国际油价急跌至约80美元水平，是今年3月初水平，消息刺激亚洲主要股市周一再飙升，韩股大升逾5%，再次领升亚洲，日股亦升近5%兼创历史新高。港股升幅明显跑输区内主要股市，收升124点或0.5%，报24842点。

亚洲主要股市中，韩国综合指数重返8500大关，大升422点或5.2%，收报8545点，同时该指数早段由于升幅过度，再次启动熔断机制，暂停交易5分钟；日经平均指数大升3297点或5%，收报69317点，是该指数历史首次突破69000点；台湾加权指数急升1227点或2.8%，收报45396点，重返45000大关；上证综合指数亦升64点或1.6%，收报4096点。

至于港股，恒指随外围高开283点，其后最多升329点，报25047点，惟高位有沽压，升幅曾收窄至78点，最终全日收报24842点，升124点，25000关得而复失。国指收报8375点，升1点；科指收报4765点，升60点或1.3%。大市成交回落至2833亿元，不足3000亿元。北水时隔两日转净流入21亿元。

AI概念股再受热捧，联想（992）为世界杯官方技术合作伙伴，股价飙升9.3%，收报24.42元，为表现最佳蓝筹股。智谱（2513）公布已推出最新一代旗舰模型GLM-5.2，预计将助后续开放平台及API业务的调用量提升，该股大升32.8%，收报1457元；Minimax（100）扬7%，收报423.8元；兆易创新（3986）急升10.6%，收报723元。

晶片股好 壁仞升11%

晶片股中，中芯国际（981）弹高7%，收报76.65元；壁仞科技（6082）亦飙升10.6%，收报55.3元。字节跳动正与天数智芯（9903）洽谈购买AI推理晶片事宜，同时在考虑百度（9888）的昆仑芯，天数智芯走高3.2%，收报545元；惟百度跌0.8%，收报114.7元。

腾讯阿里累市

大型科网股普遍走弱拖累大市，阿里巴巴（9988）下滑0.8%，收报109.3元；腾讯（700）跌0.9%，收报459.6元；京东（9618）跌不足0.1%，收报112.5元。

建滔系又新高

港股PCB概念股延续强劲走势，建滔积层板（1888）大升22.3%，收报80.2元；建滔集团（148）大升12.7%，收报100.6元；广合科技（1989）急升10.9%，收报180元；胜宏科技（2476）向上9.6%，收报415元。

油金股方面，油价跌逾5%，石油股逆市受压，中海油（883）挫2.9%，收报24.2元；中石油（857）跌3.5%，收报9.99元。相反国际金价升超过2%，重返每盎司4300美元水平，黄金相关股走强，紫金黄金（2259）走高15.1%，收报121.5元；同系的紫金（2899）扬6.9%，收报33.56元；招金（1818）向上6.8%，收报21.4元。

港股航空股全线走强，中国国航（753）涨10.4%，收报4.9元；东方航空（670）扬8.8%，收报3.72元；南方航空股份（1055）急升8%，收报3.9元；国泰（293）向上2.6%，收报12.17元。

溜溜梅升1.9倍 一手帐赚8442元

个股方面，首挂新股溜溜梅（6658）收报128元，较招股价43.58元飙升1.9倍，不计手续费，一手帐面赚8442元。中国生物制药（1177）将于未来12个月回购不超过20亿元股份，该股扬1.7%，收报4.78元。新奥股份终止私有化新奥能源（2688），同时不会以介绍方式来港上市计划，新奥能源股价逆市挫6.5%，收报45.66元。

伍礼贤：或再下试24200点

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，美伊谈判取得成果，缓解了市场对地缘风险升级的担忧，提升股市吸引力。至于港股表现不及外围，他称，主要由于重磅科网股逆市走弱，而且内地近期经济数据偏弱，亦加剧港股沽压。

伍礼贤指，技术性而言，恒指先前已跌破24000点，创年内新低，现虽有反弹，但仍未能企稳20天线约25197点，反弹态势疲软，或暗示调整周期尚未结束，料恒指短期或有机会再下试24200点支持位。

-----

1215：受美伊达成和平协议的消息刺激，港股今早高开283点，最多曾升329点，高见25047点，但其后升幅逐步收窄，未能企稳两万五关口，截至中午报24829点，升111点或0.45%，半日成交1,591亿元。科指中午报4748点，升43点或0.92%。

汇丰中芯力撑大市

蓝筹股中，以汇丰（005）及中芯（981）撑市，两者半日分别升2.1%及5.9%，连同友邦（1299）升1.8%，为3大贡献恒指升幅股份。相反，阿里（9988）及腾讯（700）逆市向下，分别跌1%及0.7%，限制大市升幅。

联想系统亮相世界杯受捧

若单计蓝筹股价变动，以联想（992）半日升9.3%，表现最佳，紫金（2899）及洛钼（3993）亦分别升6.2%及6.1%。消息面上，联想作为FIFA官方技术合作伙伴，为本届世界杯赛事的AI判罚、数据运算及智能转播等核心系统，提供了硬件设备、AI算法及运维保障，备受市场追捧。

另一方面，AI概念股再受热捧，其中智谱（2513）半日升28%、壁仞科技（6082）、兆易创新（3986）齐升逾9%，剑桥科技（6166）升8.7%，澜起科技（6809）亦升逾7%，天数智芯（9903）则升3.7%，惟MINIMAX（100）逆市跌逾2%。

新股方面，溜溜梅（6658）公开招股超购约6,585倍，一手中签率1.5%，国际配售超购1.64倍，半日股价收报126元，升189%。

-----

0920：美国与伊朗终达成和平协议！美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡将于周五（19日）美伊正式签署协议后，重新开放。伊朗副外长加里巴巴迪亦宣布，伊美谅解备忘录文本已敲定，将于周五在瑞士正式签署。消息令国际油价向下，其中布兰特期油跌近4%至83.87美元，WTI期油更跌4.7%至80.91美元。

油价急跌 日韩股市大升

亚太区股市向上，日韩股市齐升逾半成，其中日股暂升5.1%至69395点，韩股更升5.4%至8576点。港股方面，恒指今早高开283点，报25001点。有分析指，美伊双方达成阶段性协议，有望对全球风险资产构成利好，惟若本周美国联储局新任主席沃什（Kevin Warsh） 上任以来首次议息后，维持在会后声明中倾向鹰派，料恒指短期内上试25200点暂有阻力。

蓝筹股中，联想（992）大升4.9%，洛钼（3993）亦升4.8%，为表现最佳蓝筹。重磅科技股纷向上，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，阿里巴巴（9988）升2.6%；腾讯（700）升2.5%；美团（3690）升2%；小米（1810）则升1.9%，惟京东（9618）逆市微跌0.1%。

油股受压 黄金相关股向上

油金股方面，受累油价下跌，油股受压，中海油（883）跌3%，中石油（883）跌2.6%；相反，国际金价今早升约1.8%至4,293美元，黄金相关股向上，紫金黄金（2259）升8.9%，紫金矿业（2899）亦升4.5%；灵宝黄金（3350）更升9%。

中生制药拟斥最多20亿回购

个股消息中，中国生物制药（1177）宣布，公司将视乎市况于未来12个月以不超过20亿元在市场上回购；该股开市报4.8元，升逾2％。

恒指上试25200点或有阻力

高歌证券金融首席分析师聂振邦指出，周末已传出美伊签订协议的相关消息，不排除将对港股继续形成利好支撑，但恒指承接外围高开后，企稳25000点收市或有难度，本周波动区间将介乎24500点至25000点之间。

香港股票分析师协会副主席曾永坚则表示，若美伊双方达成阶段性协议，可有望推动油价国际回落，短期缓解美国通膨持续上行的压力，降低市场对年内再度升息的担忧，对全球风险资产构成利好，但内地打击非法跨境炒股的阴霾未散，料恒指上试25200点暂有阻力。

本周将迎来美国议息会议和中国「三头马车」数据。聂振邦指出，当前港股本身缺乏明确利好，如果本周出炉的中国「三头马车」数据续弱，确实会对港股后市构成压力。

关注新任储局主席货币政策

美国议息方面，市场焦点落在会后声明是否释放未来加息的线索。早前有报道指出新任主席可能倾向避免在讲话中流露明显未来利率倾向性，若真如此，反而会增加后续政策方向的不确定性。曾永坚亦表示，市场需要关注本周新任联储局主席未来的货币政策，若他维持倾向收缩资产负债表， 料港股短期内升幅将被限制。

本周出炉的还有美国5月零售销售等重要经济数据，日本、英国等央行将公布最新的利率决议 。G7高峰会亦于本周召开，市场关注七国集团领导人对中东局势最新表态。另外，因端午节，港股、内地A股和台股将在本周五（19日）休市。

